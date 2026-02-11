Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin
Yapay zeka destekli istatistik ve analiz platformu Euro Club Index, Süper Lig'in son haftaları öncesi şampiyonluk tahminini paylaştı. Verilere göre sezonu 3 puan farkla şampiyon tamamlayacak Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 65.7 olarak hesaplandı.
- Euro Club Index'e göre Galatasaray, Süper Lig'i 83 puanla şampiyon tamamlayacak.
- Euro Club Index'e göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 65.7.
- Euro Club Index'e göre Süper Lig'de Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor alt sıralarda yer alacak.
Süper Lig'de sezonun son haftaları yaklaşırken yapay zeka destekli istatistik ve analiz platformu Euro Club Index, ligi hangi takımın şampiyon tamamlayacağına dair yeni tahminini paylaştı.
GALATASARAY 3 PUAN FARKLA ŞAMPİYON
Euro Club Index verilerine göre Galatasaray, sezonu 83 puanla zirvede tamamlayacak takım olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 65.7 olarak hesaplandı.
DÜŞME HATTI TAHMİNİ
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de ilk 5 sıralaması Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Beşiktaş şeklinde oluşurken, Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor'un alt sıralarda yer alması öngörüldü.
Euro Club Index'e göre sezon sonuna oluşacak sıralama:
18. Karagümrük: 23 Puan
17. Eyüpspor: 29 Puan
16. Kayserispor: 30 Puan
15. Kasımpaşa: 31 Puan
14. Antalyaspor: 32 Puan
13. Konyaspor: 35 Puan
12. Çaykur Rizespor: 37 Puan
11. Gençlerbirliği: 37 Puan
10. Alanyaspor: 40 Puan
9. Gaziantep FK: 44 Puan
8. Kocaelispor: 44 Puan
7. Samsunspor: 49 Puan
6. RAMS Başakşehir: 52 Puan
5. Beşiktaş: 59 Puan
4. Göztepe: 59 Puan
3. Trabzonspor: 67 Puan
2. Fenerbahçe: 80 Puan
1. Galatasaray: 83 Puan