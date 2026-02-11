Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin

Süper Lig'de sezonun son haftaları yaklaşırken yapay zeka destekli istatistik ve analiz platformu Euro Club Index, ligi hangi takımın şampiyon tamamlayacağına dair yeni tahminini paylaştı.

GALATASARAY 3 PUAN FARKLA ŞAMPİYON

Euro Club Index verilerine göre Galatasaray, sezonu 83 puanla zirvede tamamlayacak takım olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 65.7 olarak hesaplandı.

DÜŞME HATTI TAHMİNİ

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de ilk 5 sıralaması Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Beşiktaş şeklinde oluşurken, Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor'un alt sıralarda yer alması öngörüldü.

Euro Club Index'e göre sezon sonuna oluşacak sıralama:

18. Karagümrük: 23 Puan

17. Eyüpspor: 29 Puan

16. Kayserispor: 30 Puan

15. Kasımpaşa: 31 Puan

14. Antalyaspor: 32 Puan

13. Konyaspor: 35 Puan

12. Çaykur Rizespor: 37 Puan

11. Gençlerbirliği: 37 Puan

10. Alanyaspor: 40 Puan

9. Gaziantep FK: 44 Puan

8. Kocaelispor: 44 Puan

7. Samsunspor: 49 Puan

6. RAMS Başakşehir: 52 Puan

5. Beşiktaş: 59 Puan

4. Göztepe: 59 Puan

3. Trabzonspor: 67 Puan

2. Fenerbahçe: 80 Puan

1. Galatasaray: 83 Puan