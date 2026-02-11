Haberler

Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin

Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapay zeka destekli istatistik ve analiz platformu Euro Club Index, Süper Lig'in son haftaları öncesi şampiyonluk tahminini paylaştı. Verilere göre sezonu 3 puan farkla şampiyon tamamlayacak Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 65.7 olarak hesaplandı.

  • Euro Club Index'e göre Galatasaray, Süper Lig'i 83 puanla şampiyon tamamlayacak.
  • Euro Club Index'e göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 65.7.
  • Euro Club Index'e göre Süper Lig'de Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor alt sıralarda yer alacak.

Süper Lig'de sezonun son haftaları yaklaşırken yapay zeka destekli istatistik ve analiz platformu Euro Club Index, ligi hangi takımın şampiyon tamamlayacağına dair yeni tahminini paylaştı.

GALATASARAY 3 PUAN FARKLA ŞAMPİYON

Euro Club Index verilerine göre Galatasaray, sezonu 83 puanla zirvede tamamlayacak takım olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 65.7 olarak hesaplandı.

DÜŞME HATTI TAHMİNİ

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de ilk 5 sıralaması Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Beşiktaş şeklinde oluşurken, Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor'un alt sıralarda yer alması öngörüldü.

Euro Club Index'e göre sezon sonuna oluşacak sıralama:

18. Karagümrük: 23 Puan

17. Eyüpspor: 29 Puan

16. Kayserispor: 30 Puan

15. Kasımpaşa: 31 Puan

14. Antalyaspor: 32 Puan

13. Konyaspor: 35 Puan

12. Çaykur Rizespor: 37 Puan

11. Gençlerbirliği: 37 Puan

10. Alanyaspor: 40 Puan

9. Gaziantep FK: 44 Puan

8. Kocaelispor: 44 Puan

7. Samsunspor: 49 Puan

6. RAMS Başakşehir: 52 Puan

5. Beşiktaş: 59 Puan

4. Göztepe: 59 Puan

3. Trabzonspor: 67 Puan

2. Fenerbahçe: 80 Puan

1. Galatasaray: 83 Puan

Cemre Yıldız
Haberler.com / Teknoloji
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor

Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı

Son mesajlaşması kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi

Şaka değil gerçek! Milyonların izlediği o ligde beraberlik kaldırıldı
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldızın yanına gidiyor
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi