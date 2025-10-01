Yapay Zeka Kullanımı Girişimlerde Artıyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 iken 2025'te yüzde 7,5'e yükseldi.

TÜİK, 'Yapay Zeka İstatistikleri-2025' bültenini yayımladı. Buna göre; yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 7,5 oldu. Yapay zeka kullanan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2025 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 6,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 9,6'sının ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 24,1'inin herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullandığı görüldü. Bu oranlar, 2021 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 9,6 idi. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde; yapay zekanın en fazla yüzde 47,1 ile 'bilgi ve iletişim' faaliyeti yürüten girişimler tarafından kullanıldığı görüldü. Bu ekonomik faaliyet grubunu yüzde 21,1 ile 'finans ve sigorta' faaliyeti yürüten girişimler ve yüzde 15,2 ile 'bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı' faaliyetini yürüten girişimler izledi.

EN YAYGIN KULLANIM AMACI PAZARLAMA VEYA SATIŞ

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin yapay zeka kullanma amaçları incelendiğinde; 2025 yılında girişimlerin en fazla yüzde 46,5 ile pazarlama veya satış amacıyla yapay zeka yazılım veya sistemlerini kullandığı tespit edildi. Bunu, yüzde 41,1 ile üretim veya hizmet süreçleri amacıyla kullanım, yüzde 41 ile Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) veya yenilik faaliyeti amacıyla kullanım ve yüzde 40 ile işletme süreçleri ve yönetim organizasyonu amacıyla kullanım takip etti. Muhasebe, kontrol veya finans yönetimi amacıyla yapay zeka kullanımı yüzde 33,7, bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği amacıyla yapay zeka kullanımı yüzde 22,6, lojistik faaliyetler amacıyla yapay zeka kullanımı ise yüzde 13,6 oldu.

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmadığını, ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı 2025 yılında yüzde 9 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin oranı; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 8,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 10,4 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 18,2 oldu. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını, ancak kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde; en önemli nedenin yüzde 74,2 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması olduğu görüldü. Bunu, yüzde 67,4 ile maliyetlerin çok yüksek olması ve yüzde 62,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan zarar durumunda sorumluluğun kimde olacağına dair hukuki belirsizlikler gibi hukuki sonuçların net olmaması izledi.

GENÇLER DAHA FAZLA KULLANDI

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 oldu. Bu oran, cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 19,4'ünün kadınların yüzde 18,8'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise en fazla yüzde 39,4 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu yüzde 30 ile 25-34 yaş grubunun, yüzde 15,5 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı. Yapay zeka kullanım oranının en düşük olduğu yaş grubu ise 65-74 yaş grubunda oldu. Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde; 2025 yılında yapay zeka kullanma oranının en fazla yüzde 36,1 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 22,8 ile lise veya mesleki lise mezunu, yüzde 17,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 2,2 ilkokul mezunu bireyler takip etti. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde ise ilkokul mezunları ve bir okul bitirmeyenler arasında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda yapay zeka kullandığı, ilköğretim veya ortaokul, lise veya mesleki lise ile yükseköğretim mezunlarında kadınların kullanım oranının erkeklerin üzerinde olduğu görüldü.