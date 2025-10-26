Haberler

Yapay Zeka İş Hayatını Değiştiriyor: 2030'da Uygulama Olmayan Meslekler Sona Erecek

Güncelleme:
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın iş hayatında köklü değişiklikler yaratacağını ve 2030 yılında yapay zeka kullanmayan mesleklerin sona ereceğini belirtti. Yapay zekanın mesleklere etkisi, riskli ve düşük riskli işler arasındaki farklar vurgulandı.

ADLİ Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın iş dünyasında köklü değişikliklere yol açtığını belirterek, "Bütün mesleklerde yapay zeka etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün" dedi.

Yapay zekanın mesleklere etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle yazma, çeviri, müşteri hizmetleri, veri girişi ve muhasebe gibi rutin işlerde yapay zekanın kolaylıkla işlem gerçekleştirebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kırık, "Fiziksel işlerde ve insanla doğrudan temas gerektiren mesleklerde risk daha düşük. En riskli işler tekrar eden ve standart işleri içeren meslekler. Sekreterlik, veri girişi, çağrı merkezi, bazı muhasebe ve çevre işleri bu grupta yer alıyor" dedi.

GAZETECİLİK VE ÖĞRETMENLİK ORTA RİSKLİ

Prof. Dr. Kırık, "Araştırmalar gösteriyor ki bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla etkileniyor. Stanford Üniversitesi'nin verilerine göre 22 ile 25 yaş arasındaki genç çalışanlar, yapay zekaya duyarlı şekilde yüzde 6 oranında risk taşıyor" diye konuştu. Bazı mesleklerin tamamen yok olmayacağını ancak yapay zeka desteğiyle dönüşeceğini belirten Prof. Dr. Kırık, "Orta riskli işler tamamen kaybolmayacak ancak bazı görevlerde yapay zeka desteği görülecek. Bu meslekler öğretmenlik, gazetecilik, pazarlama ve benzeri olarak yer alıyor. Düşük riskli işler ise yapay zekanın kolay kolay yerine getiremeyeceği işler. Burada başta doktorluk, hemşirelik, psikolojik danışmanlık, sanatçılık ve el becerisi gerektiren mesleklerde insan dokunuşu, yaratıcılık ve empati hala önemini koruyor" diye konuştu.

YAPAY ZEKA NELERİ YAPABİLİYOR, NELERİ YAPAMIYOR

Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın şu an için tekrarlayan işleri hızlı ve hatasız yapabildiğini, veri analizleri gerçekleştirebildiğini, bazı rutin kararları alıp basit içerikler üretebildiğini belirtti. Prof. Dr. Kırık, "İnsan gibi düşünmek, hissetmek, empati kurmak, yaratıcı işler yapmak, belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermek gibi konularda yapay zeka sınıfta kalıyor. Esnek fiziksel beceri gerektiren işleri de yerine getiremiyor" dedi.

'GELECEK, İNSAN VE YAPAY ZEKANIN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI BİR DÖNEM OLACAK'

Yapay zekanın bazı işleri dönüştürürken yeni fırsatlar da yarattığını söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Yapay zeka destekli pozisyonlar verimliliği artırıyor ve bazı alanlarda yeni iş imkanları doğuruyor. Önemli olan çalışanların dijital becerilerini geliştirmesi, yaratıcı ve insan odaklı yeteneklerini güçlendirmesi. Teknolojiyi bir tehdit değil, bir araç olarak görmek gerekiyor. Gelecek insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir dönem olacak. Bu sürece uyum sağlayanlar avantajlı olacak, uyum sağlamayan ise risk altında olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Türkiye'nin bu dönüşümü yakından takip ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, "2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında yapay zeka uzmanlarının yetiştirilmesi, araştırma ve girişimciliğin desteklenmesi, kaliteli verinin artırılması ve sosyoekonomik uyumun hızlandırılması hedeflendi. Bu stratejiler TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi gibi kurumlar tarafından yürütülüyordu. Ayrıca 2025-2029 Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ile öğretim programları güncellenecek, öğretmenlere yapay zeka destekli eğitimler verilecek, dijital içerik üretimi teşvik edilecek. Bu adımlar eğitim alanında dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Kısacası Türkiye yapay zeka alanında önemli bir dönüşüm sürecinde. Bu süreç hem fırsatları hem de zorlukları içeriyor" diye konuştu.

'2030'DA YAPAY ZEKA KULLANMAYAN MESLEKLER SONA ERECEK'

5 yıl içerisinde yapay zeka kullanımının artacağına dikkati çeken Prof. Dr. Kırık, "Gelecek; insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir dönem olacak. Bu sürece uyum sağlayanlar avantajlı olacak, uyum sağlamayanlar ise mesleklerini kaybedecek. Tabii ki şu unutulmamalı, bütün mesleklerde yapay zeka etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün. Ama her zaman insana ihtiyaç var olacak, çünkü yapay zekayı üreten ve geliştiren de insanın ta kendisi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
