Yapay Zeka Depremleri Yüzde 70 Doğru Tahmin Ediyor

ABD'deki bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zeka, yedi aylık testlerde depremlerin yüzde 70'ini bir hafta önceden tespit ederek merak uyandırdı.

Son aylarda hayatın her alanına giren yapay zeka sistemleri, şimdi de doğal afetler için kullanılacak. ABD'deki bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zeka, yedi aylık testlerde depremlerin yüzde 70'ini bir hafta önceden tespit ederek merak uyandırdı.

ABD'li araştırmacılar, depremi yüzde 70 doğru tahmin eden yapay zeka geliştirdi

Teksas Üniversitesinden araştırmacılar, depremleri tahmin etmek için yapay zekalı bir sistem kullanmaya başladı. Üniversite tarafından geliştirilen araç, Çin'deki depremlerde yüzde 70'lik başarı oranına ulaşmasıyla şaşırttı.

Açıklamaya göre yapay zeka, Çin'in sismik ağı tarafından kaydedilen beş yıllık veriler ile eğitildi. Buna göre yaklaşmakta olan bir depreme ilişkin titreşimlerindeki istatistiksel kalıpları tespit etmeyi öğrendi. Sonuç olarak ise yaklaşık 350 km derinlikteki depremleri doğru tahmin edebildiği fark edildi.

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Araştırmacılar, yöntemlerinin Kaliforniya, Türkiye ve Japonya gibi güçlü sismik izlemeye sahip bölgelere uygulanması halinde depreme hazırlıkta çağ atlatabileceğine inanıyor. Yapay zeka, bundan sonraki süreçte ise Teksas'ın sismik ağı üzerinde test edilerek geliştirilecek.

Araştırma ekibinden Prof. Sergey Fomel, "Depremleri tahmin etmek kutsal bir görev olacak. Henüz dünyanın herhangi bir yeri için tahmin yapmaya yakın değiliz. Ancak başardıklarımız bize imkansız bir sorun olduğunu düşündüğümüz şeyin çözülebilir olduğunu söylüyor" dedi.

Yapay zekanın eğitiminin tamamlanmasıyla birlikte, sistemin fizik tabanlı modellerle birleştirilmesi hedefleniyor. Depremlerin başarılı bir şekilde tahmin edilmesi hem can kaybını hem de ekonomik etkiyi en aza indirebilir.

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