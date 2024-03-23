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Xiaomi Pad 5 için HyperOS güncellemesi yolda

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Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS'u daha fazla modele dağıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun mesai harcayan şirket, son birkaç hafta içerisinde birçok model için güncelleme yayınladı. Son olarak Xiaomi Pad 5 için de HyperOS yolda.

Xiaomi Pad 5 için HyperOS yolda!

Yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar getiren HyperOS, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Kontrol merkezinin ise MIUI 14'e benzese de daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans tarafında da önemli bir artış olduğunu unutmamakta fayda var. Tabii bu gibi yenilikler olduğu için kullanıcılar, HyperOS'u merakla bekliyor.

Xiaomi, yakın zamanda Çin içerisindeki Xiaomi Pad 5'ler için HyperOS güncellemesini zaten yayımlamıştı. Edinilen bilgilere göre şirket, şimdi de bu güncellemeyi küresel ölçekte sunmayı planlıyor. Bu doğrultuda mi Pilot kullanıcıları ile test etmeye başladı. Önümüzdeki haftalarda herkes için sunulacak OS1.0.1.0.TKXMIXM yapı numarasına bu güncellemenin 1,6 GB boyutunda olduğu belirtiliyor.

Xiaomi'den bir modele daha HyperOS!

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12T, 12T Pro, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 LE, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i / Hypercharge, 11X, 11X Pro, 11 Pro

Xiaomi mi 11 LE, mi 11, mi 11 Ultra, mi 11 Pro, mi 11i

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro, Max 14

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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