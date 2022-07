Xiaomi 12 Lite'ın global çıkış tarihi belli oldu!

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte 12S serisini vitrine çıkardı. Aynı zaman yeni dizüstü modellerini ve Band 7 Pro'yu kullanıcıların beğenisine sundu. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre şirket önümüzdeki günlerde bir etkinlik daha düzenleyecek. Lansmanda uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen, hatta geçtiğimiz hafta kutu açılışı bile gerçekleşen Xiaomi 12 Lite tanıtılacak.

Xiaomi 12 Lite ne zaman çıkış yapacak?

Xiaomi 12 Lite hakkında bugüne dek birçok iddia ortaya çıktı. Hatta önceki söylentiler, akıllı telefonun 4 Temmuz'daki Çin etkinliğinde tanıtılacağı yönündeydi. Ancak bu gerçekleşmedi ve cihazla ilgili herhangi bir şey görmedik.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, Xiaomi 12 Lite'ın tanıtım tarihini paylaştı. Buna göre cihaz, 13 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Hatta aynı gün mayısta Çin'de tanıtılan Band 7'nin global sürümü de piyasaya sürülecek.

Xiaomi 12 Lite; 6.55 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. İşlemci tarafında ise büyük ihtimalle Qualcomm Snapdragon 778G yer alacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti: bir 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Adreno 642L de grafik birimi olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla satışa çıkacak. Şimdilik burada farklı opsiyonların olup olmadığı merak konusu. Öte yandan kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle çıkacak.

Have you seen the xiaomi 12 lite leaks? pic.twitter.com/FKOVfdC6WP — João Lúcio (@joao_lucho) June 25, 2022

Önde 32 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 108 Megapiksel ana kameranın başı çektiği üçlü kurulum karşımıza çıkacak. Pil tarafındaysa 67W destekli 4,300 mAh'lik bir batarya bulunacak.

