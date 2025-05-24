X'te yaşanan erişim krizine ilişkin Elon Musk'tan açıklama: Ciddi iyileştirmeler yapmamız şart

X'te yaşanan erişim krizine ilişkin Elon Musk'tan açıklama: Ciddi iyileştirmeler yapmamız şart
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Dünya genelinde X platformuna erişimde sorunlar yaşanırken; X'in sahibi Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk, "Yine 24 saatimi işte geçirmeye ve iş yerinde uyumaya geri döndüm. Bu hafta X'te yaşanan çökmelerin de gösterdiği gibi, sistemlerimizde ciddi iyileştirmeler yapmamız şart" açıklamasında bulundu.

X platformuna dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken; Elon Musk "Bu hafta X'te yaşanan çökmelerin de gösterdiği gibi, sistemlerimizde ciddi iyileştirmeler yapmamız şart" açıklamasında bulundu.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'e dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, X'e girdiklerinde 'Gönderiler görüntülenemiyor" uyarısıyla karşılaştı.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

X'in sahibi Elon Musk ise yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Platforma dair haberleri paylaşan bir hesap, "Bu sabah X'te kesintiler yaşanıyor. Bu durum, X'in kiraladığı Oregon'daki veri merkezinde çıkan yangınla ilgili olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Musk ise bu paylaşımı yanıtlayarak açıklama yaptı.

"CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPMAMIZ ŞART"

Bu paylaşıma yanıt veren Musk, "Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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