Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Whatsapp mesajlaşmalarına casus yazılım saldırısı gerçekleşti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Avrupa'da birçok ülkenin ardından bu kez İtalya'da casus yazılım saldırısına uğradı. Roma hükümeti, konunun ciddi bir mesele olarak değerlendirdiğini belirtti.

İtalya, mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yapılan saldırıyı konuşuyor. 7 cep telefonu kullanıcısının Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerindeki iletişimlerinin, bir casus yazılım aracılığıyla hedef alındığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, bu konuyu ciddi bir mesele olarak değerlendirdiği belirtilerek " Hükümet, doğrudan Başbakanlığa bağlı olan Ulusal Siber Güvenlik Ajansını (ACN) harekete geçirmiştir. ACN, 'WhatsApp Ireland Limited' tarafından yetkilendirilen Advant hukuk firmasıyla iletişime geçmiştir. Şu ana kadar bundan etkilenen İtalyan kullanıcılarının sayısının 7 olduğu ortaya çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA GENELİNDE MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Açıklamada, söz konusu hat sahiplerinin kimliğinin ACN'ye bildirilmediği, WhatsApp Ireland Limited'in bu kişileri doğrudan bilgilendirdiği ve gizliliklerini koruma amacıyla herhangi bir isim açıklamadığı kaydedildi. İtalya Başbakanlığının açıklamasında, İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten de mağdur kullanıcıların bulunduğu ifade edildi.

WHATSAPP, İSRAİL MERKEZLİ CASUS YAZILIM KONUSUNDA UYARMIŞTI

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirmişti. Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşlerinin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024'te ortaya çıkaran "Fanpage" isimli haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato da Whatsapp'ın kendisine gönderdiği uyarı mesajıyla siber saldırının hedefinden haberdar olduğunu açıklamıştı. Cancellato haricinde genellikle Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve başkanı Luca Casarini de benzer şekilde şikayetçi olmuştu.

Whatsapp mesajlaşmalarına casus yazılım saldırısı gerçekleşti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
img

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
img

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler
img

Toki yeni ucuz konut satışlarına başladı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAd Ekol:

Herbokoloklar buna birşey yazmamış :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.