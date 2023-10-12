WhatsApp Android'de Yeni Arayüzü Test Ediyor

WhatsApp, Android için yeni arayüzünü test etmeye başladı. Yenilenmiş tasarım, kullanıcılara daha modern ve görsel olarak çekici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

WhatsApp bir süredir parçalı olarak test ettiği arayüz değişikliklerini birleştirmeye karar verdi. Buna göre uygulama baştan aşağı değişmeye hazırlanıyor. Peki ilk olarak Android için test edilen yeni WhatsApp arayüzü nasıl görünüyor?

WhatsApp Android'de artık böyle görünecek

WhatsApp, son yıllardaki en önemli tasarım değişikliklerini resmen uygulamaya başladı. Yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, sınırlı sayıda beta test kullanıcısına sunuldu. Android için yürütülen testlerden ilk ekran görüntüleri de geldi.

Ekran görüntülerine göre WhatsApp; yeni simgelere ve tema rengine kavuşacak. Yeşil ağırlıklı tema ayrıca yenilenmiş sohbet balonlarına da yer veriyor. Yeniden tasarım, kullanıcılar için daha modern ve görsel olarak çekici deneyim sunmayı amaçlıyor.

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WhatsApp artık ana sayfada Kamera, Arama ve profil fotoğrafını sağ üst köşede sergileyecek. Ayrıca WhatsApp yazısı da modern bir görünüme kavuşacakken, beyaz/yeşil karışımı bir arada sunulacak. Sohbet ekranında ise baloncuklar daha yuvarlak olacak.

Öte yandan tasarım değişikliğiyle birlikte kullanıcıların hızlıca favori içerik oluşturucularını ve durum güncellemelerini bulmaları kolaylaşacak. Sayfanın sağ üst kısmındaki büyüteç simgesiyle yeni bir arama işlevi sunulacak.

Android için WhatsApp Business Beta uygulamasında yürütülen testler, Google'ın Material Design 3 yönergeleriyle uyumlu görünüyor. Değişiklikler önümüzdeki haftalarda beta kullanıcılarına kademeli olarak daha yaygın şekilde sunulacak.

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