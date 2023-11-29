Vivo X100 Pro kamerasıyla oldukça iddialı! İşte çekilen görseller

Üst düzey rekabetin sürdüğü akıllı telefon dünyasındaki performansını her geçen gün yükselten vivo, ülkemizde de beğenilerek takip edilen markalar arasında. Yükselişini sürdürmek isteyen şirket, geçtiğimiz haftalarda Vivo X100 serisini tanıttı.

Vivo X100 modelleri, T* lens kaplamalı yüksek kaliteli Zeiss lense sahip

Vivo, kamera yetenekleriyle söz ettirmek istediği yeni serisini 13 Kasım'da duyurdu. Vivo X100 ve X100 Pro modellerinden oluşan seriyle elde edilen görseller yayınlandı. Ice Universe ve Kartikey Singh tarafından yayınlanan fotoğraflarda ise Pro modelinin Samsung S23 ile karşılaştırılmasını görüyoruz.

Çekilen fotoğraflara baktığımızda vivo modelinin daha keskin görseller elde ettiğini söyleyebiliriz. Ek olarak makro fotoğraflarda çok daha az görüntü gürültüsü gösteriyor. Portreler için beyaz dengesi bazı çekimlerde daha hassas çalıştığını görüyoruz. Aynı zamanda görseller, modelin gece ve portre modlarında da başarılı olduğunu gösteriyor.

Dimensity 9300'lü Vivo X100 Pro performans testinde! İşte sonuçlar

Vivo X100 ve Vivo X100 Pro teknik özellikleri şu şekilde;

ÖzellikVivo X100Vivo X100 Pro Ekran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB / 16 GB12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5.000 mAh5.400 mAhŞarj120 W hızlı şarj100 W hızlı şarj 50 W kablosuz şarjÖn Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselArka Kamera: – 50 Megapiksel, OIS ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 64 Megapiksel telefoto lens– 50 Megapiksel, OIS ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 50 Megapiksel telefoto lensİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarVarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3

Vivo X100 fiyatı:

Vivo X100 12 GB RAM + 256 GB: 550 dolar

Vivo X100 16 GB RAM + 256 GB: 590 dolar

Vivo X100 16 GB RAM + 512 GB: 630 dolar

Vivo X100 16 GB RAM + 1 TB: 685 dolar

Vivo X100 16 GB RAM (LPDDR5T) + 1 TB: 699 dolar

Vivo X100 Pro fiyatı:

Vivo X100 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 700 dolar

Vivo X100 Pro 16 GB RAM + 256 GB: 726 dolar

Vivo X100 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 800 dolar

Vivo X100 Pro 16 GB RAM + 1 TB: 822 dolar