Ünlü Youtuber'dan Z kuşağına yatırım tavsiyesi: Koleksiyonlara yönelin

Ünlü Youtuber'dan Z kuşağına yatırım tavsiyesi: Koleksiyonlara yönelin
Güncelleme:
Ünlü YouTuber ve WWE yıldızı Logan Paul, genç yatırımcılara finansal tavsiyelerde bulunurken, geleneksel yatırım araçlarından ziyade koleksiyon kartları, sanat eserleri, fosiller ve spor hatıraları gibi alternatif varlıklara yönelmelerini önerdi. Bu objelerin hisse senedi piyasası gibi klasik yatırımlardan farklı fırsatlar sunduğunu belirten Paul, 2026 başında açık artırmaya çıkaracağı yaklaşık 5,3 milyon dolarlık nadir Pokemon kartını örnek gösterdi.

YouTuber ve internet fenomeni Logan Paul, genç yatırımcılara finansal tavsiyelerde bulunarak, hisse senedi, altın veya dolar gibi geleneksel araçlar yerine koleksiyon ve nadir objelere yatırım yapmayı önerdi. Paul, özellikle koleksiyon kartları, sanat eserleri ve nadir spor hatıraları gibi varlıkların, gençler için daha anlamlı ve karlı yatırım fırsatları sunabileceğini vurguladı.

GELENEKSEL YATIRIMLARDAN FARKLI

Fox Business kanalında yayınlanan "The Big Money Show" programında konuşan Paul, gençlerin paralarını sadece hisse senedi, altın veya dolar gibi geleneksel araçlarda değerlendirmemeleri gerektiğini ifade etti.

"Eğer gençseniz, paranızı harcamak ve yatırım yapmak için hisse senedi piyasası gibi geleneksel ve muhafazakâr bir seçimden daha anlamlı olabilecek yollar vardır" diyen Paul, gençlere risk almaktan çekinmemelerini tavsiye etti.

KENDİ YATIRIMINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Paul, kendi yaklaşımını da örnek göstererek, 2026 başında açık artırmaya çıkaracağı yaklaşık 5,3 milyon dolarlık nadir Pokemon kartını yatırım olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Paul, son 20 yılda nadir koleksiyon kartlarının geleneksel piyasaları geride bıraktığını vurguladı.

