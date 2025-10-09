Türkiye, Yapay Zeka Ekosisteminde Önemli Adımlar Atıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, " Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda çok önemli mesafeler kaydetti. Açıkçası belki bundan 20-25 yıl öncesinde neredeyse sıfır denilebilecek bir noktadan, teknoloji ekosistemimizi bugün dünyayla rekabet eden, dünyada ses getiren ürünler geliştiren olgun bir noktaya eriştirebildiğimize inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ulusal yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi ve Avrupa ile iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Stratejiden Uygulamaya: BSC Yapay Zeka Fabrikası' etkinliği, ODTÜ CoZone'da gerçekleşti. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ev sahipliğinde düzenlenen programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, ODTÜ Rektör Yardımcısı Ender Ciğeroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, kalkınma yolculuklarının odaklarına teknolojiyi koyduklarının altını çizdi. Çoştu, "Teknolojide de kalkınmayı, atılımı koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kamu, sivil toplum, özel sektör, akademi, ilgili bütün paydaşlarımızın katılımı, benimsemesi ve mutabakatıyla hayata geçirmeye gayret ettiğimiz Milli Teknoloji Vizyonu'nun doğrultusunda gayretli adımlar atıyoruz. Malumunuz olduğu üzere Türkiye bu anlamda, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda çok önemli mesafeler kaydetti. Açıkçası belki bundan 20-25 yıl öncesinde neredeyse sıfır denilebilecek bir noktadan, teknoloji ekosistemimizi bugün dünyayla rekabet eden, dünyada ses getiren ürünler geliştiren olgun bir noktaya eriştirebildiğimize inanıyoruz. Ar-Ge ekosistemimiz büyük yatırımlarla, önemli yatırımlarla ciddi bir mesafe kaydetti. Ar-Ge'ye ayırdığımız kaynaklarımız bundan 20 yıl önce 1,5 milyar dolarlar seviyesindeyken bugün 16-17 milyar dolarlar seviyesine ulaştı ve milli gelirimizden ayırdığımız pay itibariyle İtalya, İspanya gibi gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştık. Hatta onları geride bırakmaya başladık. Araştırmacı insan kaynağımız, aynı dönemde yaklaşık 10 katlık bir artışla bugün 300 binler seviyesine ulaşmış durumda. Neredeyse bir küçük bir ülke seviyesinde bir araştırmacı insan kaynağına sahibiz. Bu sayede ülkede, teknoloji geliştirme nitelikli inovasyona imza atma noktasında müthiş bir yetkinlik inşa etmiş durumdayız" diye konuştu.

'ALTYAPIMIZLA CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK'

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, yapay zekanın dünyanın pek çok yerinde konuşulan bir konu olduğunu belirterek, "Konu bir dönüşüm konusu ve bu nedenle aslında birçok sektörü etkiliyor. Ekonomileri doğrudan etkiliyor. Bu konuda birçok ülkenin güçlü yatırımlar yaptığını biliyoruz. Ülkeler kendi yapay zeka ekosistemlerini güçlendirebilmek adına altyapıdan insan kaynağına, yönetişime ciddi yatırımlar yapmakta. Bizler de Türkiye olarak altyapımızla son yıllarda ciddi yatırımlar yaptık. TÜBİTAK bünyesinde 'Türk Ulusal Bilim E-Altyapısı' olarak adlandırdığımız TRUBA bünyesinde bildiğiniz gibi genel amaçlı ve daha genişletilmiş ihtiyaçlar için ARF ve ARF-ACC altyapılarını oluşturduk. Bunun haricinde yine Avrupa Birliği tarafından başlatılan Avrupa Süper Bilişim Ekosistemi'ne (EuroHPC) dahil olduk" dedi.Pek çok önemli projeye destek verdiklerini kaydeden Aydın, "Tarımı, sağlığı, dijital dönüşümü ilgilendiren birçok sektöre destekler veriyoruz. Bu desteklerle desteklerle insan kaynağını güçlendiriyor, dönüşüm süreçlerini başarıyorlar ve sektördeki firmalarımız süreçlerini daha verimli hale getiriyorlar. Daha etkin oluyorlar ve yapay zeka ile ilgili çözümler sunuyorlar. Bu destekler kapsamında, örneğin bizim yapay zeka ekosistemi çağrımız var. Üniversiteleri, yapay zeka dönüşüm ihtiyacı olan firmaları ve bu dönüşümde onlara katkı sağlayacak firmaları bir araya getiriyoruz. Üniversiteler çözüm ortağı olarak yer alıyorlar. Bizim kendi yapay zeka enstitümüz de onlara bu konuda kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.