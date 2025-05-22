Türkiye'nin İlk Yerli Muharip Uçağı KAAN'dan Yeni Test Uçuşu Videosu

Türkiye'nin İlk Yerli Muharip Uçağı KAAN'dan Yeni Test Uçuşu Videosu
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşuna ait yeni videoyu paylaştı. KAAN, ilk test uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ( Tusaş ), Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşuna ilişkin yeni video paylaştı.

Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ilk test uçuşu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirildi. Bu uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 14 dakika havada kalan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN'ın yeni prototip geliştirme çalışmaları ve test süreçleri devam ederken, TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yeni video paylaşıldı. 'Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz' notu ile paylaşılan videoda KAAN'ın jet motorunun çalıştırılması ve uçuşuna ilişkin görüntüler yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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