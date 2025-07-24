Türkiye'nin Helikopter İnsansızlaştırma Projesi için Önemli İmza

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile Titra Teknoloji arasında Türkiye'nin helikopter insansızlaştırma dönüşüm projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında, Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayi şirketi Titra ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü arasında Türkiye'nin helikopter insansızlaştırma dönüşüm projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan bu işbirliği insanlı helikopterlerin insansız hava platformlarına dönüştürülmesini hedefliyor.

IDEF 2025'in üçüncü gününde düzenlenen törene, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve Titra Teknoloji Genel Müdürü Ekrem Ünlü katıldı.

İmdat, törende yaptığı konuşmada, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün silahlı kuvvetlerin her an harbe hazır bulundurmasında çok önemli görevler ifa ettiğini söyledi.

Mevcut envanterdeki silah sistemlerinin tüm bakım işletmeleriyle birlikte aynı zamanda bu sistemlerin modernizasyon görevlerinin de kendileri tarafından yerine getirildiğini dile getiren imdat, "Bugün de Titra firmasıyla çok uzun zamandan beri konuştuğumuz ve nihayetinde sözleşmeye bağladığımız çok önemli bir faaliyetin sözleşmesini imzalamış olduk. İnsansız helikopter araçlar konusunda zaten yetkin bir firmamız. İnşallah bu sözleşmeyle birlikte kendileriyle de birlikte çok yakın çalışma imkanını ileteceğiz." dedi.

Titra Teknoloji Genel Müdürü Ünlü de bugün Türk Ordusu ve Türk savunma sanayi için çok önemli bir sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Ünlü, "Titra teknoloji özellikle insansız sistemler ve helikopter sistemleri alanında çok özelleşmiş, çok uzmanlaşmış bir Türk firmasıdır. Aynı şekilde Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve özellikle 5. Ana Bakım Genel Müdürlüğümüz helikopter konusunda envanterimizdeki askeri helikopterler konusunda çok uzmanlaşmış teknik ekiplere sahip. Bu iki gücün birleşiyor olması ve Türk ordusunun helikopterler ve insansız sistemler konusunda daha uzman çözümler üretiyor olması, sistemleri insansızlaştırıyor olması gerçekten ülkemiz açısından, milletimiz açısından gurur verici bir sonuca doğru gidecektir." diye konuştu.

Tüm sistem yerli mühendislikle geliştirilecek

Titra, projeye entegre edilen tüm bileşenleri yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirecek.

Dönüşüm sürecinin temelini, özgün olarak tasarlanan aviyonik süit, tamamen yerli üretim otopilot sistemi, gelişmiş görev bilgisayarı ve yer kontrol istasyonu yazılımları oluşturacak. Titra aynı zamanda sahip olduğu üretim altyapısı ve uçuş test ekibi ile bu teknolojileri kısa sürede sahaya uyarlayabilecek.