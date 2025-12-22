Uluslararası Uzay Kongresi 2026 kampüs buluşması İzmir'de yapıldı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Türkiye'nin uzay hedefleri açısından büyük önem taşıdığını, amaçlarının Türkiye'den küresel ölçekte faaliyet gösterecek büyük uzay şirketleri çıkarmak olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen IAC 2026 Kampüs Buluşmaları kapsamında, Antalya'da 5-9 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek Uluslararası Uzay Kongresi'nin beşinci toplantısı yapıldı.

Programda konuşan TUA Başkanı Kıraç, uzay ekonomisinin büyüklüğünün 600 milyar doları aştığını belirtti.

Milli Uzay Programı hakkında bilgi veren Kıraç, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Somali'de uzay limanı inşa ettiğini hatırlatan Kıraç, "Bir yıl içinde hazır hale getirilecek. Uzay limanı yapınca roket teknolojilerine ihtiyacınız olacak. Ay misyonumuz var. Aya ulaşabilecek 7. ülke olma hedefimiz var. İnşallah önümüzdeki sene hazır haline geliyoruz. Kendi uzay aracımızla yörüngeler arası transfer yapacağız." dedi.

Gençlerin uzay farkındalığını arttırmak istediklerini belirten Kıraç, şunları kaydetti:

"Sizlerin yapacağı projeler, şirketler, bir an önce bu işin temel direği olacak. Devletler destek veriyorlar ama uzay yarışında uzay şirketlerinin para kazandığı bir alan. Bizim amacımız da Türkiye'den büyük şirketler çıkarmak. Antalya'daki etkinlikte sizlerin yapacağınız her türlü katkı başta hocalarımızın yapacağı akademik katkı çok önemli. Türkiye'nin uzay sistemi içinde dünyada gelişen uzay ekonomisine daha fazla ülkemiz adına pay alabilmemiz için siz genç arkadaşlarımızın katkıları çok önemli."

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ise SAHA İstanbul'un Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu belirterek, savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde milli teknolojilerin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

SAHA İstanbul'un bünyesinde 1300'den fazla firma, 30 üniversite, TÜBİTAK gibi çok sayıda araştırma kuruluşunun yer aldığını aktaran Uça, Türkiye'nin savunma sanayisinde son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşandığını vurguladı.

Uça, "20 sene önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir savunma sanayinden bugün artık kendi teknolojilerini geliştiren, hatta bunu küresel pazarlara sunan insansız hava araçlarında dünya lideri bir ülkeden, Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün artık savunma sanayinde, ihracatta dünyanın 10'uncu ülkesi, en büyük 100 savunma sanayi firması arasında 5 firması bulunan büyük sistemden bahsediyoruz." dedi.

Uluslararası Uzay Kongresi 2026 Direktörü Emine Doğrukök de IAC 2026'nın yalnızca bir bilimsel etkinlik değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzay diplomasisi açısından kendisini göstereceği bir yer olacağını ifade etti.

IAC 2026 Bilim ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Kamil Akpınar, akademisyenler ve genç araştırmacıların kongreye bilim, keşif, teknoloji, altyapı, uygulamalar ve operasyonlar ile uzayda toplum başlıklarında bildiri gönderebileceklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, üniversite olarak Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda uzay çalışmalarına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.