Haberler

Uluslararası Uzay Kongresi 2026 kampüs buluşması İzmir'de yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, 2026'da Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'nin uzay hedefleri açısından önemine dikkat çekti. TUA, Türkiye'den büyük uzay şirketleri çıkarmayı hedefliyor ve uzay ekonomisinde Türkiye'nin payını artırmayı amaçlıyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Türkiye'nin uzay hedefleri açısından büyük önem taşıdığını, amaçlarının Türkiye'den küresel ölçekte faaliyet gösterecek büyük uzay şirketleri çıkarmak olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen IAC 2026 Kampüs Buluşmaları kapsamında, Antalya'da 5-9 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek Uluslararası Uzay Kongresi'nin beşinci toplantısı yapıldı.

Programda konuşan TUA Başkanı Kıraç, uzay ekonomisinin büyüklüğünün 600 milyar doları aştığını belirtti.

Milli Uzay Programı hakkında bilgi veren Kıraç, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Somali'de uzay limanı inşa ettiğini hatırlatan Kıraç, "Bir yıl içinde hazır hale getirilecek. Uzay limanı yapınca roket teknolojilerine ihtiyacınız olacak. Ay misyonumuz var. Aya ulaşabilecek 7. ülke olma hedefimiz var. İnşallah önümüzdeki sene hazır haline geliyoruz. Kendi uzay aracımızla yörüngeler arası transfer yapacağız." dedi.

Gençlerin uzay farkındalığını arttırmak istediklerini belirten Kıraç, şunları kaydetti:

"Sizlerin yapacağı projeler, şirketler, bir an önce bu işin temel direği olacak. Devletler destek veriyorlar ama uzay yarışında uzay şirketlerinin para kazandığı bir alan. Bizim amacımız da Türkiye'den büyük şirketler çıkarmak. Antalya'daki etkinlikte sizlerin yapacağınız her türlü katkı başta hocalarımızın yapacağı akademik katkı çok önemli. Türkiye'nin uzay sistemi içinde dünyada gelişen uzay ekonomisine daha fazla ülkemiz adına pay alabilmemiz için siz genç arkadaşlarımızın katkıları çok önemli."

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ise SAHA İstanbul'un Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu belirterek, savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde milli teknolojilerin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

SAHA İstanbul'un bünyesinde 1300'den fazla firma, 30 üniversite, TÜBİTAK gibi çok sayıda araştırma kuruluşunun yer aldığını aktaran Uça, Türkiye'nin savunma sanayisinde son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşandığını vurguladı.

Uça, "20 sene önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir savunma sanayinden bugün artık kendi teknolojilerini geliştiren, hatta bunu küresel pazarlara sunan insansız hava araçlarında dünya lideri bir ülkeden, Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün artık savunma sanayinde, ihracatta dünyanın 10'uncu ülkesi, en büyük 100 savunma sanayi firması arasında 5 firması bulunan büyük sistemden bahsediyoruz." dedi.

Uluslararası Uzay Kongresi 2026 Direktörü Emine Doğrukök de IAC 2026'nın yalnızca bir bilimsel etkinlik değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzay diplomasisi açısından kendisini göstereceği bir yer olacağını ifade etti.

IAC 2026 Bilim ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Kamil Akpınar, akademisyenler ve genç araştırmacıların kongreye bilim, keşif, teknoloji, altyapı, uygulamalar ve operasyonlar ile uzayda toplum başlıklarında bildiri gönderebileceklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, üniversite olarak Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda uzay çalışmalarına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Teknoloji
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
title