Turkcell TV+ Ağustos İtibarıyla Yeni İçeriklerle Güncellendi

Turkcell'in dijital içerik platformu TV+, spor, dizi, film, belgesel ve çocuk kategorilerinde onlarca yeni içeriği izleyicilere sunmaya devam ediyor. Temmuzda en çok izlenen içerikler arasında Amerikan dizisi 'The Walking Dead'in yeni bölümleri ve yerli yapımlar yer aldı. Ağustos ayında ise seyirciyle buluşacak olan yapımlar arasında 'Dark Winds'in ikinci sezonu ve birçok film yer alıyor. Çocuk ve belgesel kategorilerinde de yeni içerikler platforma ekleniyor.

Ağustos itibarıyla spor, dizi, film, belgesel ve çocuk kategorilerinde onlarca kaliteli yeni içeriği izleyicisine sunan Turkcell'in dijital içerik platformu TV+, listelerini güncellemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TV+, temmuzun ekran tutkunlarının ilgisiyle tamamladı. Temmuzda TV+'ı en çok izleyen ilk 10 şehir sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Bursa, Antalya, Kayseri ve Diyarbakır oldu.

ABD yayınından hemen sonra Türkiye'de sadece TV+'ta seyirciyle buluşan ve 24 Temmuz'da finali yayınlanan Amerikan televizyon dizisi "The Walking Dead"in 6 bölümlük yeni dizisi "The Walking Dead: Dead City" temmuzda en çok izlenenler arasında ilk sırayı aldı.

Onu sırasıyla stand up sanatçısı ve oyuncu Doğu Demirkol'un komedyen olma yolunda yaşadıklarını anlatan yerli yapım "Doğu", Adana'daki suç dolu hayatlarını arkalarında bırakan üç gencin hikayesini konu edinen "Sıfır Bir", yine bir Adana hikayesi olan macera ve polisiye türünde dikkat çelen yerli aksiyon dizisi "Kıyma" ve son olarak Türk sinemasının efsanevi yıllarını konu edinen dönem dizisi "Yeşilçam" takip etti.

Temmuzda platformda en çok izlenen filmler ise sırasıyla, "Plane", "Suikast Treni", "Örümcek Adam: Örümcek Evreninde", "Sıfır Bir", "Tehlikeli", "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı", "Alvin ve Sincaplar: Eğlence Adası", "İntikam Vakti", "Emoji Filmi" ve yerli yapım "Aile Arasında" oldu.

Ağustosta da birçok yapımı seyirciyle buluşacak

TV+, dünyaca ünlü yapımları ağustosta da seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Diziden filme, belgeselden çocuk ve spor kanallarına kadar farklı kategoride zengin içerik yelpazesi sunan platformda bu ay, sadece TV+'ta yer alan 2022 yapımı psikolojik gerilim dizisi "Dark Winds"in ikinci sezonu seyirciyle buluşuyor.

Film tarafında ise sırasıyla 2022 yapımı Amerikan komedi filmi "Dog", aynı yıl çıkan İrlanda yapımı drama filmi "The Quiet Girl", animasyon komedi filmi "Fireheart", 17 ile 19'uncu yüzyıl arasında Batı Afrika krallığı Dahomey'i koruyan tamamı kadın olan savaşçı birlik Agojie'leri anlatan "The Woman King", gizli bir operasyon organizasyonu için çalışan ölümcül suikastçı kadının hikayesi "Ava" öne çıkıyor.

Yaşlandıkça huysuzlaşan bir adamın (Antony Hopkins) kızıyla olan hikayesini konu edinen 2020 yapımı "The Father", Amerikan fantastik süper kahraman filmi "BloodShot" ve ses getiren yerli yapım "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" bu ay platformda öne çıkan diğer yapımlar arasında yer alıyor.

Çocuk ve Belgesel kategorisinde yepyeni içerikler

Dünyaca ünlü Moonbug Kids ve Boomerang kanallarıyla birlikte sunduğu çocuk kanalı sayısını 12'ye çıkaran TV+, çocuk kategorisi alanında da içeriklerini zenginleştiriyor.

Bu kapsamda LEGO efsanesi olan animasyon dizi "LEGO City Adventures", canavarlar dünyasına geçiş yapan bir sırt çantası portalına sahip olan 13 yaşındaki Ollie'nin hikayesini anlatan animasyon komedi dizisi "Ollie's Pack", Nickelodeon yapımı Amerikan çizgi dizi "T.U.F.F Puppy" ve mühendislik bilgisiyle makine parçalarından yeni aletler üreten genç çocuk "Rusty Rivets" çizgi dizisi platforma dahil ediliyor.

Temmuzda Köpek Balığı haftasının öne çıktığı Belgesel kategorisinde ise ağustos ayının ilk gününden itibaren toplam 102 bölüme ulaşan 28 farklı belgesel de platformdaki yerini aldı.