Türk Telekom GAMEON, oyunculara özel avantajlar sunuyor

Türk Telekom'un oyun performansını güçlendiren markası GAMEON, oyunculara özel yeni avantajlar sunmaya devam ediyor. GAMEON Kasası ile oyuncuların tarzına ve performansına güç katılıyor. Oyuncular, yeni imajlar oluştururken birbirinden özel kampanyalar ile oyun deneyimini artırabiliyor.

Türk Telekom'un oyun performansını internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON, oyunculara özel yeni avantajlar sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GAMEON, son yılların en çok aktif oyuncu sayısına sahip oyunlarından "PUBG: Battlegrounds"ta yepyeni GAMEON Kasası ile oyuncuların tarzına ve performansına güç katıyor. GAMEON'lular özel GAMEON Kasası'na ücretsiz sahip oluyor.

Türk Telekom GAMEON, yeni oyun içi içerikleriyle oyun keyfini artırıyor. Battle Royale türünün yaratıcısı ve Türkiye'nin "en popüler" PC oyunlarından "PUBG: Battlegrounds"ın yayıncısı Krafton ve GAMEON iş birliğine giderek GAMEON'lulara yeni bir kasa sunuyor.

Türk Telekom GAMEON ile oyuncular yeni imajlar oluştururken birbirinden özel kampanyalar ile oyun deneyimini artırıyor. PUBG GAMEON Kasası'nda yer alan Superstar sweatshirt, Superstar şort ve oyun içi alışverişte kullanılabilecek bir adet altın G-COIN'e GAMEON'lular her ay ücretsiz sahip olabiliyor.

Açıklamaya göre, 24 Mbps üzeri hızlı pakete sahip evde internet müşterileri, PUBG TCKN yazıp "6262" ye SMS göndererek GAMEON Kasası'nı her ay ayda bir kez ücretsiz alınabiliyor.