TSMC, 3nm işlemciler için tarih verdi!

İşlemci dünyasının en büyük ismi olan TSMC, 3nm işlemci üretimi için düğmeye bastı. İşte tüm ayrıntılar...

Akıllı telefon dünyası hiç kuşkusuz son dönemde büyük bir rekabet ortamına sahne oluyor. Bununla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle akıllı telefonlardaki işlemciler, ayrı bir rekabet alanı oluşturuyor. Bu alanın en önemli isimlerinden birisi olan TSMC, 3nm işlemci üretimi için kolları sıvadı.

TSMC, 3nm işlemci üretimine Arizona'daki fabrikasında 2024'te başlayacak

TSMC'nin kurucusu Morris Chang, bugün şirketin üretim planlarına ilişkin ilişkin önemli bilgiler açıkladı. 4nm üretiminde en başarılı şirketlerden birisi olan TSMC, 3nm işlemci üretimi için tarih verdi. Buna göre şirket, 2024 yılında Arizona'daki fabrikasında üretime başlayacak.

3nm işlemciler, TSMC'nin web sitesinde N3 ismiyle yer alıyor. İçerikte 5nm teknolojisi ile karşılaştırılmış bir bilgiseli de yer alıyor. İçerik, 3nm teknolojisinin 5nm teknolojisine göre aynı güçte yüzde 70'e kadar mantık yoğunluğu kazancı ve yüzde 15'e kadar hız iyileştirmesi sunacağını söylüyor. Ek olarak Chang, 3nm tesisinin Arizona'da 5nm tesisiyle aynı yere kurulacağını söyledi.

Akıllı telefon dünyasında TSMC ambargosu!

Samsung ve TSMC, 3nm teknolojinde kıyasıya bir rekabet içerisinde. Öyle ki Samsung Electronics, Haziran ayında üretime başlayarak bir adım öne geçti. Şirket, çok yakında ürettiği akıllı telefonlarda kendi işlemcisini kullanmak istiyor.

Öte yandan TSMC'nin, uzun soluklu projeleri bununla sınırlı değil. N2 olarak adlandırılan 2nm işlemcisini resmi olarak onayladı. IBM'nin geçtiğimiz yıl 2nm transistör aralığına sahip işlemciler üretmeyi başarmasıyla başlayan süreç, TSMC ile devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz Haziran ayında konu hakkında bazı önemli detayları açıklayan bir teaser yayınlamıştı.