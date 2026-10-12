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Tokenize hisse teminatı sermaye ihtiyacını yarıya indiriyor, tasfiye eşiğini daraltıyor

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Tokenize hisse teminatı sermaye ihtiyacını yarıya indiriyor, tasfiye eşiğini daraltıyor
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Dijital varlık araştırma şirketi Block Scholes ile kripto para borsası Bitget’in ortak çalışması, tokenize edilmiş hisse senetlerinin kripto pozisyonlarıyla aynı teminat havuzunda kullanılmasının sermaye ihtiyacını yaklaşık yarıya indirebildiğini ortaya koydu. Araştırma, aynı yapının sert piyasa düşüşlerinde tasfiye eşiğini öne çektiğine de dikkat çekiyor.

Geçen hafta yayımlanan araştırmada 1 milyon dolarlık bir model portföy kullanıldı. Portföyde 175 bin dolarlık tokenize yapay zekâ ve yarı iletken hissesi, Bitcoin ve Ethereum vadeli pozisyonları ile Nasdaq-100 endeksine bağlı bir açığa satış pozisyonu yer aldı.

Hesaplamaya göre hisseler ve kripto pozisyonları ayrı hesaplarda tutulduğunda yaklaşık 340 bin dolarlık sermaye gerekiyor. Tüm varlıklar tek bir teminat havuzunda değerlendirildiğinde ise bu ihtiyaç yaklaşık 175 bin dolara iniyor. Böylece sermaye ihtiyacı yaklaşık yüzde 48,5 azalıyor.

Verimliliğin bedeli: Korelasyon riski

Araştırma, daha düşük sermaye ihtiyacının daha düşük risk anlamına gelmediğini vurguluyor. Teminat olarak kullanılan hisseler ile kripto pozisyonları aynı piyasa hareketlerinden etkilendiğinde kayıplar birbirini büyütebiliyor.

Stres testinde tokenize hisse teminatlı portföy, yaklaşık yüzde 21'lik eş zamanlı bir piyasa düşüşünde tasfiye seviyesine ulaştı. Aynı tutarda USDT teminatı kullanıldığında bu eşik yaklaşık yüzde 27 olarak hesaplandı. Çalışmaya göre Bitcoin ile Nasdaq-100 arasındaki 60 günlük korelasyon Ocak 2022'den bu yana ortalama 0,41 seviyesinde seyretti ve zirvede 0,75'e ulaştı. Korelasyon 2024 ortasından bu yana yüksek düzeyde kalıyor.

Tokenize varlıklar erişim aracından teminata dönüşüyor

Tokenizasyon ilk aşamada geleneksel varlıklara blokzincir üzerinden erişim sağlama modeli olarak görülüyordu. Son dönemde ise bu varlıkların portföy içinde teminat olarak kullanılması öne çıkıyor. Bitget’in açıklamasına göre şirketin birleşik hesap yapısında 125'i tokenize ABD hissesi olmak üzere 370'ten fazla varlık teminat olarak kabul ediliyor. Tokenize hisselerde temettü ödemeleri USDT olarak yapılıyor.

Saldırı sonrası ilk rezerv raporu: Yüzde 131

Bitget, 24 Eylül’de sıcak ve ılık cüzdanlarını etkileyen güvenlik olayının ardından 47. rezerv kanıtı (Proof of Reserves) raporunu yayımladı. 29 Eylül tarihli verilere göre toplam rezerv oranı yüzde 131 oldu. Şirket, rapordaki 19 varlığın tamamında oranın yüzde 100'ün üzerinde olduğunu açıkladı. Bitcoin’de oran yüzde 142, Ethereum’da yüzde 110, USDC’de yüzde 154 olarak bildirildi. Saldırıdan önce 17 Eylül’de yayımlanan bir önceki raporda toplam oran yüzde 135'ti.

Rezerv kanıtı raporları, belirli bir tarihte platformda tutulan varlıklar ile kullanıcı bakiyeleri arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Ancak bu raporlar bir siber güvenlik garantisi sunmuyor ve gelecekte yaşanabilecek operasyonel riskleri ortadan kaldırmıyor.

*Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto varlıklar ve tokenize ürünler fiyat, likidite, karşı taraf, operasyonel ve siber güvenlik riskleri içerir.

Kaynak: Haberler.com
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