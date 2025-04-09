TOGG'dan 'nisan' kampanyası! Yeni güncellemelerle bu özellikler aktif olacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ), bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yönelik T10X modeli için sıfır faizli finansman desteği kampanyasını nisan ayında da sürdüreceğini açıkladı.

KAMPANYANIN AYRINTILARI NELER?

Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecekler. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecekler.

16 AYDIR FİYATLARI SABİT

Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi.

Bu değişikliklerden T10X siparişini 1-10 Mart arasında veren kullanıcılar etkilenmeyecek. 16 aydır fiyat artışı yapmayan Togg, T10X V1 standart menzili 1 milyon 440 bin lira, V1 uzun menzili 1 milyon 680 bin lira ve V2 uzun menzili 1 milyon 830 bin lira başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

SEDAN MODELİYLE ADAS SİSTEMLERİ ORTAKLAŞTIRIYOR

Öte yandan, Togg, nisan döneminden itibaren T10X ile test süreçleri devam eden ikinci cihazı T10F için ADAS sistemlerini ortaklaştırıyor. Bu kapsamda nisan kampanyasıyla birlikte siparişleri alınan T10X'lerde "adaptif akıllı hız sabitleyici (ACC)" standart hale gelirken, "uzun far asistanı", "adaptif sürücü asistanı", "arka trafik çarpışma uyarısı", "adaptif akıllı hız sabitleyicinin dur-kalk fonksiyonu" ve "yoğun trafik pilotu" özellikleri geçici bir süre aktif olmayacak.

PASİF ÖZELLİKLER 2025'TEKİ GÜNCELLEMEYLE AKTİF OLACAK

2025 içinde TOGG tarafından belirlenecek bir tarihte pasif olan özelliker güncellemeyle aktif hale getirilecek. GSR2 regülasyonunun zorunlu kıldığı özellikler ise tüm T10X'lerde standart olarak sunulmaya devam edecek.