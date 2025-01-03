Tesla'nın Cybertruck'a Trabzon sokaklarında yoğun ilgi

Elon Musk'ın şirketi Tesla tarafından üretilen ve Türkiye'de henüz resmi olarak satışa sunulmayan Cybertruck, Trabzon sokaklarında görüldü. Ortahisar Meydan bölgesinde ilerlerken dikkat çeken araç, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İŞ İNSANI YAVUZ İNAN'A AİT

61saat'in haberine göre, yurt dışı plakalı olduğu görülen Cybertruck'ın Trabzon Uzungöl'de ve merkezde konaklama, kafe ve restoran sektöründe faaliyet gösteren ABD'de de ikamet eden İş insanı Yavuz İnan'a ait olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, sıradışı tasarımı ve tamamen elektrikli olmasıyla dikkat çeken araca yoğun ilgi gösterdi.