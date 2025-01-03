Üye Girişi
Haberler
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
Desteklerini yinelediler! İsrail ile PKK arasında doğrudan temas
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşları durmadı

Tesla'nın Cybertruck'a Trabzon sokaklarında yoğun ilgi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın henüz Türkiye'de resmi satışa sunulmayan aracı Cybertruck, Trabzon sokaklarda görüntülendi. Yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılayan aracın ABD'de de ikamet eden İş insanı Yavuz İnan'a ait olduğu öğrenildi.

Elon Musk'ın şirketi Tesla tarafından üretilen ve Türkiye'de henüz resmi olarak satışa sunulmayan Cybertruck, Trabzon sokaklarında görüldü. Ortahisar Meydan bölgesinde ilerlerken dikkat çeken araç, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İŞ İNSANI YAVUZ İNAN'A AİT

61saat'in haberine göre, yurt dışı plakalı olduğu görülen Cybertruck'ın Trabzon Uzungöl'de ve merkezde konaklama, kafe ve restoran sektöründe faaliyet gösteren ABD'de de ikamet eden İş insanı Yavuz İnan'a ait olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, sıradışı tasarımı ve tamamen elektrikli olmasıyla dikkat çeken araca yoğun ilgi gösterdi.

Tesla'nın Cybertruck'a Trabzon sokaklarında yoğun ilgi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
img

Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
img

Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
img

Merkez Bankası'ndan gece yarısı kritik değişiklik!
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Türkiyede resmi olarak satışı bırak avrupada bile satışı yasak olan bir araç türkiyede satışı mümkün mü olacak sanırsınız... Japon çift kabin üreticisi türkiyenin en büyük para babası iki ailesinin işine gelmez onun ülkede satışı o nedenle sattırmazlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Maçta tribünler karıştı! Bir polis yaralandı, gözaltına alınanlar var
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listes
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.