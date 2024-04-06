Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si Hindistan'a özel üretim başlıyor

Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si, sağ direksiyonlu modellerin üretimine başlayarak Hindistan pazarına yönelik önemli bir adım attı. Raporlara göre, bu yılın sonuna kadar bu modellerin Hindistan'a ulaşması bekleniyor. Bu, Almanya'daki Tesla fabrikasından sağ direksiyonlu modellerin ilk kez üretildiği anlamına geliyor.

Tesla'nın yeni hamlesi: Almanya'da Hindistan'a özel üretim başlıyor

Şimdiye kadar, Tesla'nın Shanghai fabrikası, elektrikli modellerin bu özel versiyonlarının üretimini üstlenmişti. Ancak, Berlin fabrikasının da bu sürece dahil olması, Hindistan pazarı ve yeni ithalat vergisi oranları bağlamında büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz ay Hindistan hükümeti, otomobil üreticilerinin ülkede en az 500 milyon dolar yatırım yapması ve üç yıl içinde üretim başlatması şartıyla elektrikli araç ithalatları üzerindeki gümrük vergilerini düşürdü. Yeni düzenlemeye göre, şirketler yılda 8 bin adede kadar otomobili daha düşük vergi oranlarıyla ithal edebilecekler.

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Amerikan otomobil üreticisi Tesla, Hindistan pazarına uzun süredir ilgi gösteriyor. CEO Elon Musk geçtiğimiz Haziran ayında New York'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelmişti. Financial Times'a göre, Nisan sonuna kadar bir Tesla ekibi Hindistan'da elektrikli otomobil fabrikası kurmak için potansiyel yerler değerlendirecek.

Olası yatırım miktarının 2 ile 3 milyar dolar arasında olacağı belirtiliyor. Bu yeni tesisin Maharashtra, Gujarat veya Tamil Nadu gibi otomobil üretim merkezleri bulunan eyaletlerde kurulması bekleniyor. Tesla ile Hindistan hükümeti arasındaki görüşmeler inişli çıkışlı bir süreçten geçiyor.

2022'de Tesla, hükümetten ithalat vergilerini düşürmesini talep etmiş, fakat Hindistan yetkilileri Tesla'ya ülke içinde üretim yapmayı önermişti. Görüşmeler bir süre durakladıktan sonra, Tesla yöneticilerinin ülkeye yaptığı ziyaretlerle yeniden başladı.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Hindistan'a yönelik üretime başlaması ve Hindistan'da potansiyel bir fabrika kurma planları, şirketin küresel stratejisinin önemli bir parçası. Sizce, Tesla'nın bu hamleleri elektrikli otomobil pazarında nasıl bir etki yaratacak? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.