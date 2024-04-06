Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si Hindistan'a özel üretim başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si, sağ direksiyonlu modellerin üretimine başlayarak Hindistan pazarına yönelik önemli bir adım attı. Raporlara göre, bu yılın sonuna kadar bu modellerin Hindistan'a ulaşması bekleniyor. Bu, Almanya'daki Tesla fabrikasından sağ direksiyonlu modellerin ilk kez üretildiği anlamına geliyor.

Tesla'nın yeni hamlesi: Almanya'da Hindistan'a özel üretim başlıyor

Şimdiye kadar, Tesla'nın Shanghai fabrikası, elektrikli modellerin bu özel versiyonlarının üretimini üstlenmişti. Ancak, Berlin fabrikasının da bu sürece dahil olması, Hindistan pazarı ve yeni ithalat vergisi oranları bağlamında büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz ay Hindistan hükümeti, otomobil üreticilerinin ülkede en az 500 milyon dolar yatırım yapması ve üç yıl içinde üretim başlatması şartıyla elektrikli araç ithalatları üzerindeki gümrük vergilerini düşürdü. Yeni düzenlemeye göre, şirketler yılda 8 bin adede kadar otomobili daha düşük vergi oranlarıyla ithal edebilecekler.

Musk, müjdeyi verdi! Tesla Robotaxi geliyor

Amerikan otomobil üreticisi Tesla, Hindistan pazarına uzun süredir ilgi gösteriyor. CEO Elon Musk geçtiğimiz Haziran ayında New York'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelmişti. Financial Times'a göre, Nisan sonuna kadar bir Tesla ekibi Hindistan'da elektrikli otomobil fabrikası kurmak için potansiyel yerler değerlendirecek.

Olası yatırım miktarının 2 ile 3 milyar dolar arasında olacağı belirtiliyor. Bu yeni tesisin Maharashtra, Gujarat veya Tamil Nadu gibi otomobil üretim merkezleri bulunan eyaletlerde kurulması bekleniyor. Tesla ile Hindistan hükümeti arasındaki görüşmeler inişli çıkışlı bir süreçten geçiyor.

2022'de Tesla, hükümetten ithalat vergilerini düşürmesini talep etmiş, fakat Hindistan yetkilileri Tesla'ya ülke içinde üretim yapmayı önermişti. Görüşmeler bir süre durakladıktan sonra, Tesla yöneticilerinin ülkeye yaptığı ziyaretlerle yeniden başladı.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Hindistan'a yönelik üretime başlaması ve Hindistan'da potansiyel bir fabrika kurma planları, şirketin küresel stratejisinin önemli bir parçası. Sizce, Tesla'nın bu hamleleri elektrikli otomobil pazarında nasıl bir etki yaratacak? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hindistan Almanya Berlin Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title