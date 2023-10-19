Tesla Cybertruck'un ilk teslim tarihi açıklandı

Tesla, uzun süren bekleyişin ardından Cybertruck'unun ilk üretim versiyonlarının 30 Kasım'da teslim edileceğini duyurdu. Üretim süreci birçok kez ertelenen elektrikli kamyonetin fiyatı ise henüz kesinleşmedi.

Şimdiye kadar dört yıl boyunca internet tartışmaları, konuyla ilgili komik gönderiler ve fazlasıyla uzun süren bir bekleyiş oldu. Cybertruck ilk sahneye çıktığı zaman kırılmayan cam testinde camları kırılmıştı. O tarihten bu yana o kadar uzun zaman oldu ki küresel bir salgın gibi bazı önemli olaylardan geçtik. Ancak sonunda Cybertruck seri üretime geçmeden önce son virajları alıyor gibi görünüyor.

Cybertruck ilk teslim tarihi: 30 Kasım

Tesla bugün, 2023 üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladığı sırada, markanın uzun zamandır beklenen Cybertruck'unun ilk üretim versiyonlarının nihayet 30 Kasım'da Austin, Teksas'taki Gigafactory'de müşterilere teslim edileceğini duyurdu. Haber, elektrikli kamyonetin üretiminin birçok kez ertelenmesinin ardından geldi.

İlk 2024 Cybertruck'un 400 bin dolara açık arttırmayla satıldığı bildirilirken, hala resmi spesifikasyonlar bekleniyor. Cybertruck üretiminin başlangıçta 2021'in sonlarında başlaması planlanmıştı. Daha sonra, Musk topu 2023'e doğru fırlatmadan önce üretimin 2022'de başlaması ertelendi. Musk, Ocak ayında Cybertruck'ın 2024 yılına kadar tam hacimli üretime geçmeyeceğini doğruladı.

İnternet dedektifleri ve heyecanlı Tesla hayranları, çok sayıda Cybertuck yüklü teslimat kamyonlarının casus fotoğraflarını yayınlıyor. Ayrıca yolda giderken görülen test araçlarının sayısı da arttı. Bu da artık normal bir şekilde daha çok bu araçtan göreceğimizi doğrular nitelikte.

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Tesla, aracın tek motorlu RWD versiyonunun başlangıç fiyatının 39.900 dolar olacağını açıklamıştı. Çift motorlu AWD kamyonun 49.000 dolar olması planlanmıştı ve üç motorlu AWD'nin 500 mil menzil ve 69.900 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Musk, ilk tahminin üzerinde bir fiyat artışı olacağını neredeyse doğruladı. Forbes tarafından hazırlanan bir rapora göre CEO, "Yeni bir araba, yeni bir üretim yöntemi olduğu için bunu uygun fiyatlı hale getirmek zor olacak" diyerek fiyattan geri adım attı. Tesla'nın kendisi ilk satış fiyatını onaylayana kadar kesin olarak emin olamayacağız.

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