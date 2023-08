Tersine rekor: Disney+'ın ne kadar abone kaybettiği açıklandı!

Disney+'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu alındığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı son dönemin en çok konuşulan konularından birisi. Özellikle sosyal medyada şirketin bu kararıyla ilgili tepkiler çığ gibi büyürken, platforma boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

Kullanıcılar Türkiye için böylesine önemli bir ismin lobicilik faaliyetleriyle bu gibi konulara malzeme edilmesinin ardından platformdaki aboneliklerini sonlandırmaya başladı. Kısa bir süre önce de Disney+'ın dünya genelinde ne kadar abone kaybettiği belli oldu.

Disney+ ne kadar abone kaybetti?

The Spectator Index'in son raporuna göre Disney+, son üç ayda 11.7 milyondan fazla abone kaybederek tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. Video akış hizmetinin ülkemizdeki son durumu ise şimdilik belli değil. Ancak Atatürk dizisiyle ilgili yaşananları göz önünde bulundurursak benzer bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

BREAKING: Disney+ lost over 11.7 million subscribers in the past three months, its biggest ever decline. — The Spectator Index (@spectatorindex) August 9, 2023

Disney+ Türkiye pazarına geçtiğimiz yıl giriş yaptı. Özellikle içerik kalitesi ve çeşidiyle ülkemizdeki insanlar tarafından heyecanla beklenen platform, son bir yılda Recep İvedik 7 gibi Türk yapımlarıyla abonelerin karşısına çıktı. Ancak platform geçtiğimiz ay aldığı ani bir kararla bünyesinde tüm Türk içeriklerini kaldırdı.

Disney+'a yine zam geldi: Sıra Türkiye'ye geliyor…

Bu gelişmenin ardından yukarıda da belirttiğimiz üzere bir süredir çekimleri devam eden Atatürk dizisiyle ilgili tartışmalar başladı. Bu noktada Disney+, Atatürk dizisinin platformda yayınlanmamasına karar verdi. Ermeni lobisinin diziyle ilgili yaptığı olumsuz paylaşımların bu kararda etkili olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra dizi için bir de yayın takvimi hazırlandığını belirtelim. Buna göre yapım belirli tarihlerde televizyonlarda ve sinemalarda gösterime girecek.

Disney+ tarafından hazırlanan Atatürk dizisinin yayın takvimi ise şu şekilde olacak:

29 Ekim'de FOX TV'de 1. film

3 Kasım'da sinemalarda 1. film

22 Aralık'ta sinemalarda 2. film

2024 yazında her iki film de FOX TV ekranlarında tekrar yayınlanacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.