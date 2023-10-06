Terraria Fiyatı Yüzde 500 Zamlandı!

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve yükselen dolar kuru ne yazık ki oyun fiyatlarını da vurdu. Dünyaca ünlü oyun şirketlerinin ülkemize özel uyguladıkları yerel döviz kurunu yükseltmeleriyle başlayan zamlar hiç durmadan devam ediyor. Son olarak milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Terraria fiyatı da arttı.

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve yükselen dolar kuru ne yazık ki oyun fiyatlarını da vurdu. Dünyaca ünlü oyun şirketlerinin ülkemize özel uyguladıkları yerel döviz kurunu yükseltmeleriyle başlayan zamlar hiç durmadan devam ediyor. Son olarak milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Terraria fiyatı da arttı.

Terraria fiyatı için neredeyse yüzde 500 zam!

Steam'in Türkiye'ye özel uyguladığı yerel dolar kurunu geçtiğimiz yıl 1.8 TL'den 10 TL'ye çıkartmasının ardından başlayan zam furyası, ne yazık ki hiç durmuyor. Şimdiye kadar fiyatı artmayan AAA kalitede oyun neredeyse hiç kalmadı.

Kısa süre önce ise milyonlarca oyuncuya sahip çevrim içi inşa etme ve savaşma oyunu Terraria, yüzde 483 oranında zamlandı. Böylelikle fiyatı 18 TL'den 105 TL'ye yükseldi. Steam'de yüz binlerce yorum almış oyun, Türkiye'deki sevenlerini üzdü.

Zamanında 12 TL'ye alıyorduk: Popüler orta çağ oyununa devasa zam geldi!

Ana oyun bir yana ek içerikler için de bir zam söz konusu. Öyle ki Terraria: Official Soundtrack ve Terraria: Otherworld Official Soundtrack fiyatları 10,50 TL'den 54 TL'ye yükseldi. İki ek içerik için de yüzde 414 seviyesinde bir zam söz konusu.

Terraria fiyatı listesi şu şekilde;

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Terraria18,00 TL105,00 TL (+483%)Terraria: Otherworld Official Soundtrack10,50 TL54,00 TL (+414%)Terraria: Official Soundtrack10,50 TL54,00 TL (+414%)Terraria 4-Pack49,00 TL280,00 TL (+471%)

Terraria sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7Windows 7, 8/8.1, 10İşlemci: 1.6 GHzDual Core 3.0 GHzRAM: 512 MB4 GBDepolama Alanı: 200 MB200 MBEkran Kartı: Shader Model 1.1 destekli, 128 MB Video Belleği256 MB Video Belleği, Shader Model 2.0+DirectX: 9.0c9.0c veya daha üstü

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