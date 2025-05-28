Telegram ve xAI Ortaklığı: Grok Kullanıma Sunulacak

Telegram ve xAI Ortaklığı: Grok Kullanıma Sunulacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile bir yıllık ortaklık yapacaklarını ve Grok'un 1 milyar kullanıcıya sunulacağını açıkladı. Ortaklık kapsamında Telegram, xAI'den 300 milyon dolar nakit ve öz kaynak alacak.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile ortaklık yapacaklarını ve Grok'un Telegram'da kullanıma sunulacağını duyurdu.

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, xAI ile 1 yıllık ortaklık konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Söz konusu ortaklık kapsamında Grok'un Telegram'daki 1 milyardan fazla kullanıcı için hizmete sunulacağına işaret eden Durov, " Telegram, xAI'den 300 milyon dolar nakit ve öz kaynak, ayrıca Telegram aracılığıyla satılan xAI aboneliklerinden elde edilen gelirin yüzde 50'sini alacak. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı mart sonu itibarıyla 1 milyar kişiyi geçmişti.

Musk'ın kurduğu xAI şirketinin üretken yapay zeka sohbet robotu Grok, özellikle sosyal medya platformu X'te kullanılıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Şehir ayağa kalktı
Eşinin tokat atmadan önce Macron'a ne söylediği ortaya çıktı

Tokat kadar acı sözler! Olay öncesi eşinin ne dediği ortaya çıktı
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler bu kez sahnede parladı! Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi

Şarkı söylediği anlar geceye damga vurdu! Daha önce böyle görmediniz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif

Ülkenin ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
title