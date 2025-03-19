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Telegram'ın Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1 Milyarı Geçti

Telegram'ın Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1 Milyarı Geçti
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Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini ve bu yıl 547 milyon dolar kar elde ettiklerini açıkladı. Durov, WeChat'tan sonra dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması olduklarını belirtti.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, uygulamadaki aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini bildirdi.

Durov, yaptığı yazılı açıklamada, Telegram kullanımına ilişkin bilgilere yer verdi.

Telegram'da her kullanıcının günde ortalama 41 dakika geçirdiğini belirten Durov, uygulamanın geçen yıl 547 milyon dolar kar elde ettiği bilgisini verdi.

Durov, Telegram'daki aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğine işaret ederek, "Çin merkezli WeChat hariç, dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması olduk." ifadesini kullandı.

Telegram'ın kullanıcı sayısı bakımından önünde WhatsApp'ın bulunduğunun altını çizen Durov, şunları kaydetti:

"WhatsApp, Telegram'ın ucuz, sulandırılmış bir taklididir. Yıllardır, bizi yavaşlatmak için lobicilik ve halkla ilişkiler için milyarlarca dolar yakarken umutsuzca yeniliklerimizi kopyalamaya çalıştılar. Başaramadılar. Telegram büyüdü, karlı hale geldi ve rakibimizin aksine bağımsızlığını korudu."

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
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