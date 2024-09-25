Türkiye ve yurt dışı operatör fiyatları karşılaştırıldı: Sonuç tepkilere neden oldu

Son yıllarda operatörlerin sunduğu telefon paketlerine yapılan aşırı zamlar, vatandaşların şikayetlerine yol açtı. Fiyatların yüzde 300 oranında artması, pek çok kişinin paket alırken iki kez düşünmesine sebep oldu.

HaberTürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, faturaları bir anda üç katına çıkan vatandaşlar için BTK ve mobil sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Tarifelerin artık bir yıllık olarak belirlendiğini belirten Aydemir, birçok özel firmanın taahhütlü sözleşme yapmayı reddettiğini de vurguladı. 2022'den bu yana enflasyonu işaret eden firmaların toplamda yüzde 280 oranında bir artış kaydettiği ve bu durumun fiyatlara yansıdığı ifade edildi. Firmalar, taahhütlü sözleşme yapacaklarsa, gelecek yılın enflasyonunu, personel maliyetlerini, yatırım ve işletme giderlerindeki artışları göz önünde bulundurarak tarifelerinde yükselişe gideceklerini belirtiyor.

ZAMLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

GSM operatörlerinin aylık fiyat güncellemelerini Meclis gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, güncellemelerin vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, Meclis'te araştırma önergesi sundu. Öztürk, "Operatör soygununa karşı halkımızın sesine kulak veriyoruz," ifadelerini kullandı.

YUR TDIŞI OPERATÖR FİYATLARINDAKİ UÇURUM DİKKAT ÇEKİYOR

Şikayetler günden güne artarken, Moldova'ya giden bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video binlerce kişi tarafından izlendi. Türk operatörlerin fiyatları ile yurt dışı fiyatlarını karşılaştıran genç, izleyenleri şaşkına uğrattı. Türkiye'de paket almak yerine Moldova Havalimanı'nda bulunan bir operatörden paket almayı tercih eden genç kadın, "Turkcell'den paket kullanmak istedim ancak 2 GB için 400 lira ücret istendi. Sonrasında Moldova'da geldiğim operatörde ise 60 GB internet ve 500 dakika konuşma hakkı ile beraber toplamda 200 liraya paket aldım. Ödemeyi komisyon ve kredi kartı ile yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.