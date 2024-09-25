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Türkiye ve yurt dışı operatör fiyatları karşılaştırıldı: Sonuç tepkilere neden oldu

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Son dönemde operatörlerin sunduğu telefon paketlerine yapılan yüksek zamlar, vatandaşların şikayetlerine sebep oldu. Fiyatların yüzde 300 oranında artması, birçok kişinin paket alırken iki kez düşünmesine yol açtı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise GSM operatörlerinin fiyat güncellemelerini Meclis gündemine taşıdı. Olayın yankıları sürerken Moldova'ya giden bir vatandaş Türkiye ile yurt dışı operatör fiyatları karşılaştı. Çıkan sonuç izleyenlerin tepkilerine neden oldu.

Son yıllarda operatörlerin sunduğu telefon paketlerine yapılan aşırı zamlar, vatandaşların şikayetlerine yol açtı. Fiyatların yüzde 300 oranında artması, pek çok kişinin paket alırken iki kez düşünmesine sebep oldu.

HaberTürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, faturaları bir anda üç katına çıkan vatandaşlar için BTK ve mobil sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Tarifelerin artık bir yıllık olarak belirlendiğini belirten Aydemir, birçok özel firmanın taahhütlü sözleşme yapmayı reddettiğini de vurguladı. 2022'den bu yana enflasyonu işaret eden firmaların toplamda yüzde 280 oranında bir artış kaydettiği ve bu durumun fiyatlara yansıdığı ifade edildi. Firmalar, taahhütlü sözleşme yapacaklarsa, gelecek yılın enflasyonunu, personel maliyetlerini, yatırım ve işletme giderlerindeki artışları göz önünde bulundurarak tarifelerinde yükselişe gideceklerini belirtiyor.

ZAMLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

GSM operatörlerinin aylık fiyat güncellemelerini Meclis gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, güncellemelerin vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, Meclis'te araştırma önergesi sundu. Öztürk, "Operatör soygununa karşı halkımızın sesine kulak veriyoruz," ifadelerini kullandı.

YUR TDIŞI OPERATÖR FİYATLARINDAKİ UÇURUM DİKKAT ÇEKİYOR

Şikayetler günden güne artarken, Moldova'ya giden bir kişinin sosyal medyada paylaştığı video binlerce kişi tarafından izlendi. Türk operatörlerin fiyatları ile yurt dışı fiyatlarını karşılaştıran genç, izleyenleri şaşkına uğrattı. Türkiye'de paket almak yerine Moldova Havalimanı'nda bulunan bir operatörden paket almayı tercih eden genç kadın, "Turkcell'den paket kullanmak istedim ancak 2 GB için 400 lira ücret istendi. Sonrasında Moldova'da geldiğim operatörde ise 60 GB internet ve 500 dakika konuşma hakkı ile beraber toplamda 200 liraya paket aldım. Ödemeyi komisyon ve kredi kartı ile yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve yurt dışı operatör fiyatları karşılaştırıldı: Sonuç tepkilere neden oldu
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Teknoloji

Hasan Öztürk Milletvekili Teknoloji Türkiye Moldova Ekonomi Bursa Gsm

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Yorumlar (20)

Cevdet Karaduman:

Vatandaş sahipsiz kendi vatandaşından nefret eden ve her konuda zülüm eden bir hükümet dünyada yoktur

111
6
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semson 12:

devletle iş birliği içinde olduğu için normal sen al biz bolususruz misal Passat 2024 yeni kasa 4 milyon vergisi 2.8 milyon ne bekliyorsunuz

83
1
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sedat :

Bizde yaptırım veya otorite adı her neyse yok ki. Yapanın yanına kar kalıyor gibi bir durum söz konusu maalesef.

48
0
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Emre null:

serbest piyasa zulmünün sonuçları o kqdar bakan neden var millet hicbirseyi karışmayın seyirci kalın Di sizi seçmedi sorunlarımı çözün diye secdi tamam mı meleklerden oluşan bir dunyada yaşasaydık serbest piyasa uygulanabilir ama gözü doymayan her türlü zulmu yapabilecek olan insanların olduğu bir dünyada serbest piyasa olmaz bugüne kadar tamamen şans eseri fiyatlar yukselmiyordu ama ne zaman dolar yükseldi maymun gözünü açtı hesabı fitne uykudan uyandi ve fırsatçılar baktılar Devlet te ses çıkarmıyor istedikleri gibi at koşturuyorrlar bunlara sesiz kalmakla cbaskani da milletvekilleri de aldıkları maaş haram onlara cunku millet sorunlarımı çöz diye size o seçti ve seçimlerde çözeceğiz dediniz demek ki suan sessiz kalmakla sorunlara halki kandırmış oluyorsunuz bu yuzden maaşlarını helal değil size

23
0
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Faruk Kilic:

Ulkemiz malesef hep kazzik devletten tut esnafina kadar

17
0
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Dağıstan:

BTK ( Bilişim Teknoloji Kurumu ) operatörlerin yapacağı zamlara olur verdiyse nasıl önlenecek zamlı fiyatlar. ..

15
1
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sertan aktas:

dünyanın ikinci buyuk ulkesinde yasiyorum vede mobil 5G 30$ aylik faturam var hersey limitsiz. ev telefonum,kablolu tv vede internet 60$ limitsiz.

10
0
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Perwer:

Türkiye’de vatandaşları koruyan yasa ve kanunlar kitap sayfalarında, adalet ise sadece tabelada kaldığı için bunlar normaldir.

5
0
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Huseyın Sezgi:

Yaptırım yokki kardeşim adamlar kafalarına göre fiyat belirliyor ses çıkarmıyorki

5
0
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Ahmet77:

Hükümet uyuyor.

5
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