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Telefon almak için komşu ülkeye giden vatandaş fiyatı görünce isyan etti

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Telefon almak için Gürcistan'a giden vatandaş, "Bu telefon Gürcistan'da 34 bin, Türkiye'de 84 bin TL. Tam iki katından fazla. Bir telefonu kendine, bir buçuk telefonu devlete alıyorsun. Bu bir buçuk telefon kime gidiyor?" sözleriyle duruma isyan etti.

Özel tüketim vergisinden dolayı Türkiye'de satışı yapılan birçok ürünün fiyatı yabancı ülkelerden katbekat fazla... Bu duruma dikkat çekmek isteyen vatandaşın Gürcistan'da çektiği video kısa sürede viral oldu.

"BU BİR BUÇUK TELEFON KİME GİDİYOR?"

Gürcistan'daki fiyat ile Türkiye'deki fiyatı mukayese eden vatandaş, "Bu telefon Gürcistan'da 34 bin, Türkiye'de 84 bin TL. Tam iki katından fazla. Bir telefonu kendine, bir buçuk telefonu devlete alıyorsun. Bu bir buçuk telefon kime gidiyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Telefon almak için komşu ülkeye giden vatandaş fiyatı görünce isyan etti
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Depreme gidiyor angut ??

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

1,5 telefon yandaşlara ve 5 li kankalara gidiyor. Hala mı öğrenmedin . Bir nevii bizi öpüyor hükümet.

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Arz talep meselesi alma arkadaşım o telefonu bakalım o fiyatlar ıncekmi görelim doyumsuz gösteriş sevdalısı bır toplum olduk cıktık

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