Yapay zeka şirketi Anthropic'in hisseleri, borsadaki ilk gününde sert yükselişin ardından halka arz fiyatına yaklaştı. Teknoloji hisselerinde yayılan satış dalgası, ABD borsalarının yanı sıra Avrupa ve Asya piyasalarını da aşağı çekti. Yatırımcıların yapay zeka yatırımlarının hızı ve büyüklüğüne ilişkin kaygıları sürerken, Nvidia ve SpaceX gibi büyük şirketlerle ilgili gelişmeler de satış baskısını artırdı.ABD'nin başlıca borsa endeksleri Cuma gününü sert düşüşlerle kapattı. Böylece hafta başından bu yana yaşanan kayıplar derinleşti.S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Endeksi, son zirvelerinin en az yüzde 10 altına inerek düzeltme bölgesine girdi.'Finansal balon' endişesiCuma günü S&P 500 yüzde 3,7, Dow Jones yüzde 1,9 geriledi. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 5,3 düştü. Üç endeks de bir yıl önceki seviyelerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.Bir avuç büyük teknoloji şirketinin yalnızca son bir yılda yapay zekaya 1 trilyon dolardan fazla harcaması, piyasada bir balon oluştuğuna dair kaygıları besliyor. Yatırımcılar bu harcamaların karşılığını verip vermeyeceğini ve bunun ne kadar süreceğini sorguluyor.Demokratların Kasım başındaki ABD ara seçimlerinde elde ettiği açık zafer de yapay zeka alanındaki çalışmaların yavaşlayabileceği endişesini artırdı.Anthropic hisseleri ilk günkü kazancının yarısını geri verdiAnthropic hisseleri olumlu bir ilk işlem gününe rağmen Cuma günü bir ara yüzde 12'den fazla düşerek 85 dolar civarına indi. Bu seviye, 83 dolarlık halka arz fiyatına yakındı. Hisseler günü yüzde 8,5 düşüşle kapattı ve Perşembe günkü kazancının yaklaşık yarısını geri verdi.Anthropic'in Perşembe günü Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması, yapay zeka sektörü için kritik bir sınav olarak görülüyordu. Büyük ölçüde başarılı bulunan ilk günde hisseler 111,5 dolardan işlem görmeye başladı. Ardından bir miktar gerileyen hisseler, günü halka arz fiyatının yüzde 17 üzerinde, 97,17 dolardan kapattı.Analistler dalgalanma bekliyorAnalistler, Anthropic'in hisselerinde ilk günlerde, hatta ilk haftalarda dalgalanma beklediklerini söyledi. Bunun nedeni, Anthropic'in en gelişmiş yapay zeka modellerini geliştiren şirketler arasında halka açılan ilk şirket olması. Bu nedenle borsada doğrudan kıyaslanabileceği bir şirket bulunmuyor.Bazıları Anthropic'in borsadaki ilk günlerini Elon Musk'ın SpaceX şirketine benzetti. Roket ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, Haziran ayında o güne kadarki en büyük halka arzı gerçekleştirmişti. Şirketin hisseleri de işlem gördüğü ilk haftalarda sert dalgalanmalar yaşamıştı.

Piyasa araştırma şirketi AlphaSense'in stratejisti Ed Moya, Anthropic'in güçlü halka arzının yapay zeka piyasasına duyulan güveni yeniden tesis etmediğini söyledi.BBC'ye konuşan Moya, yapay zekaya talebin hala çok güçlü olduğunu, yatırımcıların ise bu büyüme için ne kadar ödemeye hazır olduklarını tarttığını belirtti.Moya, "Son birkaç haftada daha fazla riskin ortaya çıktığını görüyoruz" dedi."Wall Street, büyümeyi ne pahasına olursa olsun ödüllendirme eğiliminden uzaklaşıyor. Artık şirketlerden daha güçlü nakit akışı ve kara nasıl ulaşacaklarına dair daha net bir plan bekleniyor."Teknoloji hisseleri de düştüABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının hisseleri de Cuma günü sert geriledi.Reuters, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Nvidia'nın muhasebe uygulamalarını soruşturduğunu bildirdi. BBC'nin doğrulayamadığı haberin ardından Nvidia hisseleri günü yüzde 13,7 düşüşle kapattı.Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX'in hisseleri de yüzde 7,6'dan fazla değer kaybetti. SpaceX hisselerindeki düşüş, şirketin bir Nvidia çipi alımını finanse etmek için tahvil çıkaracağını duyurmasının ardından geldi. SpaceX, bunun bugüne kadarki en büyük Nvidia çipi alımı olduğunu söyledi.Ancak genel olarak teknoloji hisseleri de düştü.Meta hisseleri yüzde 5'ten, Amazon hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü. Apple ve Alphabet'te ise kayıplar daha sınırlı kaldı. Avrupa ve Asya borsaları da gerilediTeknoloji hisselerinin ağırlığının daha düşük olduğu Avrupa'nın başlıca borsaları da satış dalgasından etkilendi. Almanya'da DAX yüzde 2,6, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,9 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1 düşüşle kapandı.Cuma günü daha erken saatlerde kapanan ve teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Asya borsalarında da sert düşüşler yaşandı.Güney Kore'nin Kospi ve Japonya'nın Nikkei 225 endeksleri yaklaşık yüzde 5 geriledi. SK Hynix, Kioxia ve Tokyo Electron'un yanı sıra Samsung Electronics gibi teknoloji şirketlerinin hisseleri de değer kaybetti.Tayvan borsası ise Cuma günü yaklaşık yüzde 6 düştü. Haftalık kayıp yüzde 17'yi aşarken, bunun 1990'dan bu yana borsanın en sert haftalık düşüşü olduğu bildirildi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .