TEKNOFEST Robotaksi Yarışması Tamamlandı

TEKNOFEST Robotaksi Yarışması Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sona erdi. 45 takımın katıldığı yarışmada, çeşitli ödüller sahiplerini buldu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması tamamlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nin pistinde TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada 45 takım mücadele etti.

Takımlar, gerçek pist ortamında otonom sürüşlerini gerçekleştirerek görevleri tamamlamaya çalıştı.

Yarışmada, özgün araç kategorisi en özgün yazılım ödülünü KATOT, hazır araç kategorisi en özgün yazılım ödülünü Kapsül Raclab, özgün araç kategorisi en özgün tasarım ödülünü EVI Otonom, özgün araç kategorisi en iyi takım ruhu ödülü Duscart, hazır araç kategorisi en iyi takım ruhu ödülünü OİB Otonomus takımları kazandı.

Yarışmanın genel derece sıralaması, 17-21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te ilan edilecek.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Teknoloji
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Gece gündüz demeden çalışıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
title