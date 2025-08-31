TEKNOFEST Mavi Vatan, Teknoloji ve Savunma Sanayiinin Yüzünü Gösterdi

MİLLİ Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, 28 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan etkinliklerin ardından bugün sona eriyor. 4 gün boyunca savunma sanayii teknolojilerinden insansız sistemlere, denizcilik inovasyonlarından bilim gösterilerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin son gününde de yoğun program ve ziyaretçi akını devam ediyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan, 28 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan etkinliklerin ardından bugün sona eriyor. Festival kapsamında bugün ziyaretçiler, insansız su altı sistemleri yarışması, insansız deniz aracı yarışması ve su altı roket yarışması gibi teknoloji yarışmalarının yanı sıra, paydaş, sponsor ve katılımcı firmaların stant etkinlikleri ile buluştu. Gün boyunca ayrıca hazırlık ve video gösterimleri, ödüllü bilgi yarışmaları, bilim şovları, tiyatro gösterisi, mehteran konseri ve bando-koro performansları gerçekleştirildi. Son günün en dikkat çeken programlarından biri SAT ve SAS Komutanlıkları'nın gösterisi oldu. Festival, kapanış ve ödül töreniyle son bulacak.

'DEVLETİMİZİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ ATAKLARINI SEYRETMEYE GELDİK'

Teknofest Mavi Vatan'a ilk kez geldiğini söyleyen Fırat Gül, "Devletimizin yaptığı savunma sanayiindeki atakları seyretmeye, onlara destek vermeye geldikö dedi. TCG Anadolu ziyareti sırasına girdiklerini söyleyen Gül, "Tabii öncelik ona gelmekti, ilk sıraya ona girdik. Önce o büyük olduğu için bir onu görelim, ondan sonra diğer gemilere geçeceğiz" diye konuştu.

'HAYATIMIZA BİR KERE DENK GELECEK BİR FIRSAT'

Babasıyla birlikte gelen ve TCG Anadolu'yu görmek isteyen Ahmet Sadıkoğlu, "Hayatımıza bir kere denk gelecek bir fırsat. Son günlere denk getirmemiz de iyi olmuş babamla birlikte. Geldiğim için mutluyum. Buraya bir daha görebilir miyim bilmiyorum" dedi.

'MİLLİ GURURUMUZU GÖRMEYE ANKARA'DAN GELDİK'

Recep Sadıkoğlu ise, "Sırf TCG Anadolu ve Savarona'yı görmek için Ankara'dan geldik, gece yola çıktık. Sabah buraya geldik. Görmek istiyoruz sadece. Bir daha bu fırsatın gelip gelmeyeceği belli değil. Ömrümüzde bir kere göreceğiz. Milli gururumuzu görmeye geldik. Vallahi onları gördükçe gururlanıyoruz zaten. Bir de görerek gururlanalım dedik" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ GÖRMEK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT'

Beylikdüzü'nden gelen Afşin Durmaz, "Büyük bir keyif açıkçası. İstanbul içinde çok yol yaparak geldim buraya ama burada olmak çok güzel. Türkiye'nin yeni yüzyıla hazırlanışını görmek benim için çok gurur vericiö dedi. Durmaz, "Bir yandan da burada ileride neler olabileceğini, belki bir simülasyonunu, belki de geçtiğimiz son 20 yılda, 30 yılda ülkemizin nereden nereye geldiğini görmek için büyük bir fırsat" diye konuştu.