Teknofest Ankara'da Gerçekleşti!

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Teknofest Ankara'da kutladık. Ankara'nın ilk Teknofest etkinliği birçok firma ve teknoloji meraklısını bir araya getirdi. Türk savunma sanayii ürünleri ve savaş uçakları da sergilendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sizlerle birlikte Teknofest Ankara'da kutladık! Ankara'da ilk kez düzenlenen ve dünyanın en büyük havacılık, uzay, teknoloji fuarı olma unvanına sahip olan Teknofest kapılarını Ankaralılar için açtı. ShiftDelete.Net ekibi de Teknofest etkinliğine sizler için katıldı. İşte detaylar…

Teknofest Ankara'da neler var?

Güzel ülkemizin başkenti Ankara'da gerçekleştirilen ve Ankara'nın ilk Teknofest etkinliği unvanını da taşıyan fuara birçok firma katıldı. Bununla birlikte her yaştan teknoloji meraklısının katıldığı etkinlikte ülkemizin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinin ürünü olan Kızılelma, Anka, TB3 gibi uçak ve insansız hava araçlarını da anlattık. İşte sizler için videomuz ve iyi seyirler…

Teknofest etkinliklerinde ülkemizin birçok yeni savaş ve savunma teknolojilerini yakından görme şansı yakalıyoruz. TUSAŞ tarafından üretilen Hürjet ve Hürkuş ile birlikte MMU KAAN prototipi de fuarda yer aldı. Dünyanın ilk 5. nesil savaş uçakları arasında yer alacak olan MMU KAAN etkinliğin gözdelerinden oldu.

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Bununla birlikte ülkemiz ve dünyada ürettikleri insansız hava araçları ile bilinen Baykar, Kızılelma, TB3 gibi insansız hava araçlarıyla sahada yer aldı. Son yıllarda yaşanan birçok savaşta dengeleri değiştiren bu insansız hava araçları fuarın bir diğer gözdeleri arasında yer aldı. Ayrıca Bayraktar TB2 ve Akıncı havadan etkinlik alanını fotoğrafladı.

Tüm bunların yanında Türk Hava Kuvvetleri'de tam kadro alanda yerini aldı. Solo Türk, Türk Yıldızları ve Jandarma Havacılık nefes kesen gösterilerle alandaki misafirlerin adrenalin seviyelerine tavan yaptırdı. Peki siz videomuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…