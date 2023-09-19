TechCrunch Disrupt 2023 Konferansı Başlıyor

TechCrunch Disrupt 2023 konferansı yarın San Francisco'da başlayacak. Teknoloji dünyasından yüzlerce kurucu, yatırımcı ve yöneticinin yer alacağı etkinlik üç gün boyunca sürecek. Katılımcılara hem eğitim hem de yeni anlaşmalar yapma fırsatı sağlanacak.

TechCrunch Disrupt 2023 konferansı yarın San Francisco'da başlayacak. Teknoloji dünyasından yüzlerce kurucu, yatırımcı ve yöneticinin yer alacağı etkinlik üç gün boyunca sürecek. Katılımcılara hem eğitim hem de yeni anlaşmalar yapma fırsatı sağlanacak.

TechCrunch Disrupt 2023, 19 Eylül'de başlıyor

19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında birden fazla oturum düzenlenecek. Ancak etkinliğin kalbi Disrupt Stage'de atacak. Apple, NBA yıldızı Shaquille O'Neal'ın kurduğu Edsoma ve OnePlus gibi firmalardan yöneticiler konuşma yapacak.

Katılımcılar ayrıca Builders Stage kapsamında başarılı startup yöneticilerinden ve finans danışmanlarından bilgi alabilecekler. Yapay zeka, fintech, donanım ve SaaS gibi sektörleri kapsayan yedi temalı parkur sayesinde önemli eğitimler sunulacak.

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Üç günlük eğitim kapsamında bir dizi oturum ve yuvarlak masa konuşmaları da düzenlenecek. Bu sayede katılımcılara belirli konularda interaktif öğrenme ve tartışma olanakları sunulacak. Ünlü startup yarışması Startup Battlefield, en iyi 20 şirketin 100 bin dolar için mücadele etmesiyle düzenlenecek.

Fuar alanı ortak katılımcıların yanı sıra, erken aşamada olan 200 şirkete ev sahipliği yapacak. Katılımcıların kurucularla tanışmaları, yeni teknolojileri keşfetmeleri ve bağlantı kurmaları sağlanacak.

21 Eylül'e kadar devam edecek konferansta Deal Flow Cafe, Recharge Zone ve TechCrunch+ Lounge gibi etkinlikler de olacak. San Francisco'da düzenlenecek TechCrunch Disrupt, küresel teknoloji ekosisteminde yenilikçiliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Daha fazla bilgi için bu bağlantıya gidebilirsiniz.