TAV Havalimanları'nın Airport Innovation Days Etkinliği, Yenilikçi Girişimleri Ödüllendirdi

TAV Havalimanları'nın geleceğin havalimanları ve mobilite çözümlerinde inovasyonu teşvik etmek amacıyla ikincisini bu yıl düzenlediği 'Airport Innovation Days' etkinliği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşti. 15 finalistin katıldığı etkinlikte, jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk üçe giren girişimler ödüllendirildi.

TAV Havalimanları ve Groupe ADP'nin Financial Times Group'a bağlı Sifted işbirliğinde düzenlediği 'Airport Innovation Days'in Türkiye ayağında Sensemore, Assistbox ve Waste Log adlı girişimler ödüllendirildi.

Esenboğa Havalimanı'nda yolcuların ilgisiyle karşılanan etkinlik TAV Havalimanları Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, Ankara Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer'in konuşmalarıyla başladı. Finalist girişimler gün boyu jüri, katılımcılar ve yolculara sunumlarını gerçekleştirdi.

'KÜRESEL AYAK İZİMİZ 33 ÜLKEDE 110 HAVALİMANINA ULAŞIYOR'

Havalimanı işletmeciliğinin uzun vadeli bir bakış gerektirdiğini belirten TAV Havalimanları Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, "TAV Havalimanları olarak yılda 336 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformu olan Groupe ADP'nin bir parçasıyız. Küresel ayak izimiz 33 ülkede 110 havalimanına ulaşıyor. Ankara Esenboğa da bu ağın önemli bir üyesi. Büyüme her zaman odağımızda yer alıyor ve stratejimizin üç ana ayağı var: Yolcu deneyimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Çevreye olan etkimizi en aza indirmek, yolcularımıza en iyi sehayat deneyimini sunmak ve operasyonlarımızı verimli hale getirmek için çalışıyoruz. Bu hedeflere giderken girişimcilik ekosisteminden yararlanıyoruz ve girişimlere destek veriyoruz. Hem gündelik operasyonlarımız hem de uzun vadeli hedeflerimizde girişimlerle işbirliği yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

ÜÇ FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Ön değerlendirmeyi geçerek etkinliğe katılan girişimler 'Havalimanı Operasyonları', 'Yeşil Havalimanı' ve 'Yolcu Deneyimi' olmak üzere üç farklı kategoride yer aldı. Birincilik ödülünü kazanan Sensemore makinelerinin performansını ve güvenilirliğini optimize etmek için en son teknolojiyi ve yapay zeka destekli araçları kullanıyor. Arızaları gerçekleşmeden öngörerek bakım sürelerini ve maliyetlerini azaltıyor. İkinci sırada yer alan Assistbox video tabanlı çözümleriyle kurumların kurumların tüm görüntülü görüşme ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Üçüncülük ödülünü alan Waste Log ise atık yönetiminde tam kontrol sunan bir platform. Kurumların atıklarını anlık olarak takip etmesini ve raporlamasını, böylece çevresel etkilerini azaltmasını sağlıyor.

Airport Innovation Days etkinliği 6 Kasım'da Ürdün'ün Amman Queen Alia ve ardından 4 Aralık'ta Fransa'nın Paris Charles de Gaulle havalimanlarında devam edecek.

KAZANANLAR PARİS'TE DÜZENLENECEK ETKİNLİĞE KATILACAK

Ödül alan üç girişim, 4 Aralık'ta Paris'te düzenlenecek etkinliğe katılma şansı elde etti. Birinci olan girişim, PoC (Proof of Concept) ödülü ile TAV Havalimanları'nın işlettiği bir havalimanında projelerini hayata geçirme fırsatı bulacak ve çözümünü gerçek ortamda test edebilecek. Ayrıca, her üç girişime de Sifted tarafından uluslararası tanıtım desteği sağlanacak.