Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Teknolojinin Tarımda Kullanımını Vurguladı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST'te yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) standını ziyaret etti. Stanttaki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yumaklı, daha sonra standı gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her şeyden önce TEKNOFEST geleceğin hayallerle buluştuğu bir ortam. Özellikle, 'Tarımsal üretimin aslında böylesine çok önemli, dünyanın en büyük teknolojik buluşmasında ne işi var?' diye soranlar için bugün şunu söyleyebiliriz. Her sektörde olduğu gibi tarımsal üretimde de teknolojinin mutlaka ama mutlaka kullanılması gerekir. Kümelenme olması gerekir. Bütün unsurların entegre olarak birbirleriyle konuşabiliyor olması, birbirlerini destekleyebiliyor olması gerekir. Biz tarım, orman ve su sektörünün mutlaka gelecek dönemler için, her konuda olduğu gibi bizler için, geleceğimiz için çok önemli olduğunu söylüyoruz, ifade ediyoruz. Bugün burada 7'den 77'ye teknolojinin her yönüyle tanışan ziyaretçiler aslında tarımsal teknolojinin de kullanıldığı zaman ne kadar verimli, ne kadar kaliteli bir üretim yapılabildiğini de buradan görmüş oluyorlar. Tabii bu geniş bir alanı yönetmek için etkin bir organizasyon yapısı gerekiyordu. Bugün arkadaşlar bunu başarmış oldular. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak teknolojinin, tarımın tam da orta yerinde olması gerektiğini ve tarımsal üretimin teknolojinin etrafında birleşmesi gerektiğini her zaman için ifade ediyoruz ve bununla ilgili birçok da proje geliştiriyoruz" dedi.

Yumaklı, "Bugün burada hem uzaya dair teknolojileri hem de tarımsal üretime dair teknolojileri aynı platformda bir araya getiren bir anlayış var. Hep, 'Tarımsal üretimi yapanlar aslında teknolojiyle çok işi olan insanlar değildir' denir. Hayır, öyle değil. İşte burada genetik gelişmelerden hayvan sağlığına kadar teknolojinin, özellikle iklim değişikliğinden ve kuraklıktan kaynaklı uyumunu sağlayacak tohumlara kadar birçok noktayı burada görmek mümkün. Biz şunu söylüyoruz, özellikle buguün burada sadece hayvancılığı bile konuşuyor olsak bir ürünün, yani bir hayvanın ilk daha genetik özelliklerinin en üst seviyeye çıkarılmasından tutun da onun doğumu, daha sonra işte süt hayvanıysa verimli bir süt üretimi, et hayvanıysa verimli bir et üretimini sağlamak için işte tam da bu ortamı kullanmak gerekir. Elbette bizim Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğümüz genetik araştırmalarla beraber, burada hangi cins hayvanın ne kadar verim verebileceğine dair birçok konuyu da araştırıyor. Bu AR-GE çalışmalarını sektörle birlikte yapıyor. Ben inanıyorum ki bu teknolojiyi daha doğrusu bu teknolojik buluşmayı sağlayacak olan bütün katılımcılar, yatırımcılar, gençler, kadın girişimcilerimiz şunu göreceklerdir günün sonunda. Teknolojiyi tam anlamıyla uyguladıklarında gelişmeleri, bütün faaliyetlerinde uyguladıklarında hakikaten bugün burada tahayyüllerin de çok daha ötesinde bir üretim gelişmesini, geliştiğini veya bundan sonraki dönemde de üretilecek ne varsa veya ne düşünüyorlarsa, ne tahayyül ediyorlarsa bunların en iyisini yerine getirebileceklerini görecekler. Dediğim gibi bu çok önemli kümeleşmeyi bir araya gelmeyi, teknolojiyi kullanmayı burada bugün arkadaşlarımız, üniversitelerimiz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve bizim bakanlığımızın tarımsal araştırma geliştirme genel müdürlüğünün ve diğer paydaşların katılımıyla burada çok önemli bir birliktelik olmuş oldu. Ben bu düşünceyi tarımın teknolojiyle buluşma düşüncesini hayata geçiren başta T3 Vakfı olmak üzere bütün paydaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Bütün genç kardeş ve bakanlığımızın diğer fonksiyonlarını görebilmek için burada mevcut stantlara davet ediyorum" ifadelerini kullandı.