T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
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Yerli ve milli otomobil Togg'un yeni sürümü piyasaya sürülmek için gün sayıyor. Çift motorlu olarak üretilecek olan Togg T10X'in 4x4 modeli olan T10X 4More'un satış fiyatının 2 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili Togg yeni sürprizler yapmaya devam ediyor. Togg T10X'in başarılı satışlarının ardından sedan T10F'in satışa girmesi beklenirken Togg T10X'in 4x4 modeli olan T10X 4More ortaya çıktı.

Güç anlamında büyük özelliklere sahip olarak ve birçok otomobilden daha güçlü olacak olan T10X 4More'un 435 beygir güçte olması bekleniyor. 700Nm torku olacağı iddia edilen T10X 4More'un çift motorlu olarak üretilecek.

TASARIM T10X İLE AYNI

Togg T10X 4More'un tasarımı diğer T10X'lerle aynı. İç mekanda sürekli 4 çeker ya da 2 çekere düşürmek için kullanılacak tuş takımı ilave edilebilir ya da son teknoloji ekranlar üzerinden dokunmatik menüden ayar yapılabilir. Dış görünüşte sadece bagaj kapağının sağ alt tarafına 4More yazısı eklenmiş durumda.

Togg severler neden İngilizce "More" kelimesi kullanıldığını neden Türkçe olarak yer almadığını forum sitelerinde tartışmaya başladı. Togg'un Avrupa pazarına da satışının gerçekleşecek olmasından dolayı küresel olarak en çok konuşulan dillerden olan İngilizce isim vermesi normal karşılanıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

T10X 4More'un şu anki fiyatlar üzerinden satışa sunulması halinde vergi diliminin yükseleceği anlaşılıyor. Yaklaşık 325 kW motor gücüne çıkacak olan Togg T10X 4More'un ÖTV dilimi güncel rakamlarla yüzde 50 ve 60 olacak.

Tek motorlu ve en pahalı olan Togg'un fiyatı şu anda T10X V2 RWD Uzun Menzil'de bulunuyor ve 1 milyon 830 bin liradan satılıyor. T10X 4More'un fazladan bir motoru daha olacak ve ÖTV dilimi de yüzde 50 ya da 60 olacağı düşünülürse fiyatının 2 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarımehmet:

bir kesimi zengin ederken diğer kesimi soyan hükümet. biz alamyız artık kendi yandaşlarına bir mazeret adı altında bedava dağıtırsın.

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yerli mal. Çıkarın vergisis 500 bine bi halk arabası. Avrupada o fiyattan başlıyor arabalar vergili.

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarımetehanoğuz:

435 beygir ve 30 km bir radar hadi kullan

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarımetehanoğuz:

435 beygirmi dedin biz brodwayle bile gidemiyoz 30 km bir radar cezalar ocak söndürür

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Açık açık reklam yapılıyor şikayet edelim.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
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