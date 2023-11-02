Steam'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı

Steam, aylık donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Ekim ayında en çok kullanılan işletim sistemleri arasında Windows 10 büyük bir artış yaşarken, Windows 11 tercih edilmeyen bir sürüm oldu.

Steam, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Ağustos ayını kapsayan anketlerde kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemi sürümlerini kullandığı dahil birçok veriye ulaşabiliyoruz. Peki an itibariyle Steam'de en popüler Windows sürümleri hangileri?

En çok kullanılan işletim sistemleri – Ekim 2023

Steam, ekim ayının en çok kullanılan işletim sistemlerini paylaştı. Buna göre geçen yıllarda çıkış yapan ve ilk etapta ciddi sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, son dönemde sorunlardan büyük ölçüde arınmasına rağmen halen oyuncuların tercih ettiği bir sürüm değil. Hatta geçen ay yüzde 6,9'luk düşüşle kullanım oranlarında yüzde 30.53 seviyelerine kadar geriledi.

Pastadaki en büyük payın sahibi Windows 10 ise geçtiğimiz ay gözle görülür bir artış yaşadı. Zira sürüm, ekimde yüzde 7.61'lik bir artışla adından söz ettirdi ve yüzde 65.58'lik pazar payının sahibi oldu. Öte yandan bir döneme damga vuran ve son dönemde güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,16'lık bir düşüşle pastadan yüzde 1,07'lik bir pay aldı.

Tarih verildi: Steam'in en tartışmalı oyunu 2 yılın ardından geliyor!

Windows 11 sistem gereksinimleri

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) ya da daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)RAM: 4 gigabayt (GB)Depolama: 64 GB ya da daha büyük depolama cihazıSistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikliTPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumluEkran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bitİnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi sürümü tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!