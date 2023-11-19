Starship ilk kez uzaya çıkarken gök gürültüsü etkisi yarattı!

Nihayet Starship Roketinin ikinci testi tamamlandı. Test uçuşu, tamamen başarıyla sonuçlanmasa da nisan ayında yaşanan talihsizliği unutturacak nitelikte oldu. SpaceX, bu test uçuşuyla şimdiye kadar yapılmış en büyük roket olan Starship ile önemli adımlar attı. İşte detaylar…

Starship Roketinin ikinci testi tamamen amacına ulaşmasa da umut verici bir çalışma olarak tarihe geçti!

SpaceX, Starship'in ikinci testi için roketi şirketinin Güney Teksas fırlatma üssünden fırlattı. Meksika Körfezi'nin yaklaşık 160 mil aşağısında patlamadan önce sekiz dakikadan fazla bir süre düz ve doğru uçtu. Starship saatte 15.000 mil hıza ulaştı. Ardından Meksika Körfezi üzerinde kendi kendini yok etti.

SpaceX, bu test uçuşuyla şimdiye kadar yapılmış en büyük roket olan Starship rRoketiyle amacına ulaşamadı. Ama önemli adımlar attı. Şirket, Starship Roketini tamamen yeniden kullanılabilir fırlatma aracı olarak tasarladı. SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, bu roketin asıl amaçlarını vurguladı. Mars'ta bir yerleşim kurma vizyonu açısından çok önemli adım olduğunu söyledi.

SpaceX'in Starship Roketinin ikinci uçuşunu nasıl canlı izleyebilirsiniz?

SpaceX, Starship roketinin marifetlerini kanıtlamak istiyor. Bu sayede bu roketle çok sayıda Starlink İnternet uydusunun devasa yüklerini fırlatmak için kullanmayı planlıyor. Nasa, astronotları Ay'a indirmek için SpaceX ile anlaştı. NASA, Starship'in bir versiyonunu kullanmak üzere SpaceX ile değeri 4 milyar dolardan fazla olan bir çift sözleşme yaptı. Tabii ki SpaceX sadece kamu kurumlarına özel hizmet sunmuyor. Birçok özel uzay yolcu da Starship'e uçmak için kaydoldu.

Tabii bu hedefler Starship'i yörüngeye oturtmaya dayanıyor. Ancak bu durum henüz gerçekleşmedi. Cumartesi günkü test lansmanı için Starship'i bir yörüngeye sokmalıydı. Sonuçta roket bu hedefine ulaşamadı. Ancak her ne kadar tam hedefe ulaşamamış olsa da cumartesi günü elde edilen sonuçlar umut vericiydi.

SpaceX mühendisi John Insprucker, şirketin test uçuşunun resmi canlı yayını sırasında bu testi yorumladı. Insprucker; "Gerçekten görmek ve test etmek istediğimiz şey olan sıcak sahneyi aldık. Ayrılmayı gördük, takla manevrasını gördük. Starship'teki altı Raptor motorunun yanmasını gördük." dedi. Musk ise X' eski ismiyle Twitter'daki gönderisinde dev fırlatıcıyı "muhteşem bir makine" olarak nitelendirdi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Bugünkü uçuş testinde ilerleme kaydeden ekipleri tebrik ederiz. Uzay uçuşu, yapabilirlik ruhu ve cüretkar yenilik gerektiren cesur bir maceradır. Bugünkü test, öğrenmek ve sonra tekrar uçmak için bir fırsattır. "