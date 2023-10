Spotify açıkladı: İşte son 10 yılın en çok dinlenenleri!

Spotify, Türkiye pazarına 10 yıl önce giriş yaptı ve yerli müzik tüketiminde yaşanan gözle görülür artışın etkisiyle Türkiye'nin müzik sektörü bir daha eskisi gibi olmadı. Bugün itibariyle de Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenenleri açıklandı.

Müziğin objektifinden son 10 yıl

Kesin olan bir şey var ki o da Türkiye'nin yerli müziğe olan sevgisi yıllar içinde önemli oranda artış gösterdi. Spotify'ın son 10 yıla ait verileri, 2013'te Türkiye'nin Top 100 listesinde yerli sanatçılara ait yalnızca 3 şarkının olduğunu gösteriyor. 2018'e gelindiğinde ise platform, Türkiye'nin Top 100 listesinde 72 adet yerli şarkı ile büyük bir yükselişe şahit oldu.

Bugün 2023 itibarıyla, en çok dinlenen 100 şarkının 94'ü yerli şarkılardan oluşuyor. Spotify Türkiye'deki 10'uncu yılında, Türkiye'nin son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları, kadın sanatçıları, şarkıları ve müzik gruplarını açıklarken de bütün bu Top 10 listelerinde yalnızca tek bir yabancı ismin yer aldığı görülüyor.

Türk sanatçıların Türkiye dışındaki ülkelerde dinlenme oranı da yıllar içerisinde ciddi bir artış gösterdi. Bugün 180'in üzerinde ülkede 551 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan Spotify'da, Türk sanatçıların Türkiye dışındaki ülkelerde dinlenme oranı her yıl ortalama yüzde 75'e yakın bir artış ivmesi yakaladı.

Türkiye'deki kullanıcıların müzik zevki de 10 yıl içerisinde değişti. 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi görüyordu. Bu dönem aynı zamanda alternatif ve deneysel sound'ların dinleyicilere eşlik ettiği bir dönemdi.

2017'den itibaren ise hip hop en çok dinlenenler listelerine sıkı bir giriş yaptı ve o zamandan beri Türkiye'nin en popüler müzik türlerinden biri haline geldi. Günümüze gelindiğinde ise insanların dinlemeyi sevdiği müziklerde; arabesk, elektronika ve Türk Halk Müziği gibi sound'lardan etkilenen ve pop, rock, indie ve hip hop gibi ana akımlardan beslenen büyük bir zenginlik ve çeşitlilik dikkat çekiyor.

Spotify Güney ve Doğu Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo, şunları söyledi:

"Spotify'ın Türkiye'ye girişinden bu yana, Türkiye pazarı, bölgenin önde gelen ve hızlı büyüyen pazarlarından biri haline geldi. Ülkedeki 10'uncu yılımızı kutlamaktan gerçekten büyük heyecan duyuyoruz. Son 10 yılda eşsiz ve çok zengin bir müzik sahnesinin ortaya çıkışına tanık olduk.

Sanatçılara ve onların ekiplerine içgörüler ve çeşitli araçlar sağlamak, EQUAL gibi programlar hayata geçirmek ve Türkiye içinde ve dışarıda sanatçıların tanıtımına katkıda bulunmak gibi çalışmalarımızla içerik üreticilerinin yurt içinde ve yurt dışında büyümesine ve onların başarılarına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'deki müzik sektörünün büyümesine olan desteğimizi sürdürürken aynı zamanda Türkiye'deki kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi audio deneyimini sunmaya devam edeceğiz."

Spotify, Türkiye'de kullanıma açılmasının 10'uncu yılını kutladığı bu dönemde, ülkedeki yeni yetenekleri desteklemeyi amaçlayan global programı RADAR'ı Türkiye'de hayata geçirdiğini duyurdu. RADAR, kariyerlerinin başlarındaki sanatçıları desteklemeyi hedefleyen, platform içinde ve dışında onlara daha fazla tanıtım desteği sağlayarak yeni kitlelere ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan küresel bir sanatçı programı.

RADAR Türkiye'nin ilk sanatçıları arasında, her biri farklı background'lara sahip olmakla beraber sanatlarını kendilerine has bir vizyon ve bakış açısıyla inşa eden Böyleyken Böyle, Ege Can Sal, Paptircem, Selin ve Sena Şahin yer alıyor.

Spotify Sanatçı ve Yapım Şirketi İlişkilerinden Sorumlu Müdür Fırat Tekaüt, şunları söyledi:

"RADAR programını Türkiye'de hayata geçirerek, Türkiye'nin yeni çıkış yapan yeteneklerini desteklemek ve kariyerlerinin önemli bir noktasında hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada bilinirliklerini artırmak üzere güçlü bir adım daha atıyoruz.

Programın parçası olan ilk RADAR Türkiye seçkisinin de Türkiye müzik sahnesinin çeşitliliğini tam anlamıyla yansıttığına inanıyoruz. Sanatçıların her biri farklı bir background'dan geliyor, farklı müzik tarzlarına sahip ve hepsinin kendilerini ifade etme tarzı benzersiz. RADAR Türkiye ile ülkemizdeki çok sayıdaki parlak ve yetenekli zihni öne çıkarmak ve onlara fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz."

Türkiye'de 10'uncu yılını kutlayan Spotify, Türkiye'de son 10 yılın en çok dinlenen sanatçılarını, kadın sanatçılarını, şarkılarını ve podcast'lerini açıkladı:

Türkiye'de Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenen sanatçıları

Ezhel

UZI

Sezen Aksu

Sagopa Kajmer

Duman

cakal

Lvbel C5

Emir Can İğrek

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye'de Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenen şarkıları

Seni Dert Etmeler – Madrigal

Bi' Tek Ben Anlarım – KÖFN

Aşkın Olayım – Simge

Dinle Beni Bi' – Yüzyüzeyken Konuşuruz

ARASAN DA – UZI

Bir Derdim Var – mor ve ötesi

Gitme – Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin

Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz

Uzunlar – V1 – Evdeki Saat

PAPARAZZI – UZI

Türkiye'de Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenen kadın sanatçıları

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Güneş

Sertab Erener

Hande Yener

Gülşen

Ebru Gündeş

Sıla

Simge

Melike Şahin

Türkiye'de Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenen müzik grupları

Duman

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Pinhani

Adamlar

mor ve ötesi

maNga

Madrigal

Perdenin Ardındakiler

BTS

Türkiye'de Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenen podcast'leri

Kendine İyi Davran

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Merdiven Altı Terapi

Barış Özcan ile 111 Hz

Mitolojik İnciler

Meksika Açmazı

O Tarz mı?

Buralar Hep Seks

Fularsız Entellik

Nasıl Olunur