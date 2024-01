SpaceX, Falcon 9 Motorunun Yandığı Görüntüleri Paylaştı

Musk yine yaptı yapacağını. SpaceX uzay çalışmalarının yanı sıra uzay meraklılarına görsel şölen de sunmayı ihmal etmiyor. SpaceX, roket motorlarından birinin yörüngedeki güzel gün batımının arka planında yandığını gösteren dikkat çekici görüntüler yayınladı. İşte detaylar…

SpaceX, Falcon 9 motorunun yandığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı!

SpaceX videoyu çarşamba gecesi, gerçekleşen fırlatmayı gözlemlerken çekti. Musk'un özel uzay şirketi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ovzon 3 misyonunun bir parçasını yerine getirdi. İsveç'e ait geniş bantlı bir uyduyu konuşlandırmak için Falcon 9 roketinin ikinci aşamasındaki Merlin vakum motorunu, yüke güç verirken kameraya aldı.

Görüntüler yalnızca bununla sınırlı değil. Ayrıca SpaceX görevden başka detayları da uzay meraklıları ile paylaştı. Falcon 9'un havalandığını ve ilk aşama iticinin güvenli bir şekilde geri dönüşünü gösteren bir dizi çarpıcı görüntüyü sosyal medya hesaplarında sergiledi. Fırlatmadan sekiz dakika sonra Falcon 9 roketinin ilk aşaması üsse başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Bu, görev özel birinci aşama güçlendiricinin 10. uçuşuydu. Bu özel güçlendirici, daha önce CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e, O3b mPOWER olmak üzere beş Starlink görevini başlattı. Her başarılı iniş, hedefi her zaman yeniden kullanılabilir bir uzay uçuş sistemi çalışmaları için umut vadediyor. Çünkü bu sayede SpaceX uzay uçuşunun maliyetini azaltmayı planlıyor.

Falcon 9 launches the @OvzonAB Ovzon 3 mission to orbit, first stage booster returns to Earth pic.twitter.com/PjqE7irjwK — SpaceX (@SpaceX) January 4, 2024

Elon Musk liderliğindeki uzay uçuşu şirketi, 2023'te 100'den fazla Falcon Roketi fırlattı. Bu sayı SpaceX için bir rekor. Şirketin 22 yıl önceki kuruluşundan bu yana ilk kez 2024'te 100'den fazla fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor. Ayrıca bu sadece SpaceX için değil tüm uzay çalışmaları için oldukça önemli. SpaceX sayesinde rekabetle birlikte özel uzay girişimlerin sayısı da arttı. Bu sayede uzayın gizemli perdesi daha kolay aralanacak.