Sony, PlayStation Store'da indirimler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İndirimler Gezegeni kampanyasını yürüten şirket, şimdi de PlayStation Mega Mart promosyonuna start verdi. Bu kapsamda sevilen oyunlarda yüzde 75'e varan indirimler sunulacak.

PlayStation Mega Mart ile alınabilecek en iyi oyunlar

Sony dijital oyun mağazası PlayStation Store'da yeni bir fırsat başlattı. 28 Şubat'ta başlayan etkinliğin önümüzdeki ay boyunca devam etmesi bekleniyor. EA Sports FC 24'ten Lords of the Fallen'a kadar birçok oyunda indirime gidildi.

PlayStation Mega Mart olarak adlandırılan yeni kampanya, özellikle spor tutkunlarını heyecanlandıracak. Örneğin EA Sports FC 24 800 TL'ye düşüyorken, UFC 5 ise 1649 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Ayrıca Batman Arkham serisi ise 200 TL'nin altında sunuluyor.

31211123

OyunEski Fiyat (TL)Yeni Fiyat (TL)İndirim Oranı (%)UFC 5 Deluxe Edition2.749,001.649,40%40Gran Turismo 7 25. Yıl Dönümü Dijital Deluxe Sürümü2.499,001.749,30%30Street Fighter 62.129,001.192,24%44Street Fighter 6 Deluxe Edition2.749,001.841,83%33Street Fighter 6 Ultimate Edition3.249,002.371,77%27EA SPORTS FC 24 Ultimate Sürüm PS4 ve PS52.000,00800,00%60Mortal Kombat 1 Premium Sürümü2.749,001.649,40%40STAR WARS Jedi: Survivor1.423,73640,67%55Resident Evil 4 PS4 & PS5999,00749,25%25Resident Evil 4 Ekstra DLC Paketi829,00621,75%25The Last of US Part I Deluxe1.999,001.239,38%38Lords of the Fallen Deluxe Edition1.999,001.199,40%40RESIDENT EVIL 3749,00187,25%75Lies of P Deluxe Edition1.629,001.221,75%25Lies of P Deluxe Upgrade200,00150,00%25Destiny 2: Lightfall829,00273,57%67Destiny 2: Beyond Light499,0099,80%80Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack299,0059,80%80Hell Let Loose1.129,00733,85%35

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.