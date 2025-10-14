SEMICAL Teknoloji A.Ş. İnovasyon Ödülüne Layık Görüldü

SEMICAL Teknoloji A.Ş., İnovaLİG 2025 ödül töreninde, 'İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleşen İnovaLİG 2025 ödül töreninde SEMICAL Teknoloji A.Ş. 'İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü' kategorisinde ödül aldı. Şirket, bu kategoride Türkiye ikincisi oldu. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Prof. Dr. Serdar Sezer'e takdim edildi.

SEMICAL Teknoloji, bilimsel araştırmayı ve yeniliği kurumsal kültürünün merkezine yerleştirerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoparkı'ndaki Ar-Ge laboratuvarları ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern GMP üretim tesisi arasında entegre, üretime dönük bir ekosistem oluşturması hedefleniyor. Bu yapı ile 'Laboratuvardan Üretime' anlayışını somutlaştırarak akademik bilgi birikiminin endüstriyel üretime dönüşmesi amaçlanıyor.

Şirketin Ar-Ge faaliyetleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ümran Aydemir Sezer liderliğinde yürütülüyor. Biyomalzeme ve rejeneratif tıp temelli tıbbi cihazlar üzerine geliştirilen yenilikçi çözümler ile Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki bilimsel birikimini küreselde sahneye taşımak hedefleniyor.

'ÜNİVERSİTE–SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİMİZ TÜRKİYE'NİN BİYOTEKNOLOJİ ALANINDAKİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLIYOR'

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Sezer, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ödül, bilimsel araştırmayı ve yeniliği kurum kültürümüzün merkezine yerleştiren yaklaşımımızın bir sonucu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin sağlık temelli ekosisteminden doğan SEMICAL, üniversite–sanayi iş birliği modelinin Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki dönüşümüne nasıl katkı sağlayabileceğinin güçlü bir örneği. Hedefimiz, akademik bilgi birikimini üretime dönüştürerek ülkemizin katma değerli ihracat kapasitesini artırmak" dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Göller Bölgesi'nde yer alan üniversite altyapıları, klinik ve pre-klinik araştırma olanakları ile farmakope standartlarında test–analiz yapabilen laboratuvarları, SEMICAL gibi biyoteknoloji odaklı şirketler için güçlü bir araştırma ve inovasyon zemini oluşturuyor. Bu ekosistem, üniversite kökenli sanayi yapılanmalarının gelişimini destekleyen ve bölgeden yeni başarı hikayelerinin doğmasına öncülük eden örnek bir model olarak öne çıkıyor.

"SEMICAL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HAMLE Programı çerçevesinde rejeneratif tıp alanında yeni biyoteknoloji yatırımları gerçekleştiriyor. SEMICAL, Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya'da 40'a yakın ülkede ruhsat ve GMP kayıt süreçlerini başarıyla tamamladı. Şirketin uluslararası varlığının güçlenmesiyle, Türkiye'nin biyoteknoloji ihracatında yüksek katma değerli bir oyuncu olarak konumlanması bekleniyor.

"Dr. Ümran Aydemir Sezer ve Prof. Dr. Serdar Sezer liderliğinde faaliyetlerini sürdüren SEMICAL Teknoloji'nin bilimsel yaklaşımı, üretim altyapısı ve inovasyonu kurum kültürüne dönüştüren yönetim modeliyle, geleceğin Turcon (Unicorn) şirketleri arasında gösterilecek biyoteknoloji markalarından biri olması hedefleniyor."