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Samsung Electronics İşçileri Grev Kararı Aldı

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Dünya teknoloji devi Samsung Electronics'te çalışan binlerce işçiyi temsil eden sendika, 7 Haziran’da bir günlüğüne greve çıkacaklarını duyurdu. Bu, 55 yıllık şirketteki ilk grev ilanı oldu.

Dünya teknoloji devi Samsung Electronics'te çalışan binlerce işçiyi temsil eden sendika, 7 Haziran’da bir günlüğüne greve çıkacaklarını duyurdu. Bu, 55 yıllık şirketteki ilk grev ilanı oldu.

Ulusal Samsung Electronics Sendikası, Güney Kore'deki tüm üyelerinden 7 Haziran’da ücretli izinlerini kullanmamalarını istedi. Bir günlük greve çıkılacağını söyleyen sendika, gelecekte geniş çaplı bir grevi de düşünebileceklerini duyurdu.

Sendika, yaklaşık 28 bin üye işçisinin olduğunu, bunun da şirketin toplam işgücünün beşte birinden fazlasını oluşturduğunu söylüyor.

Güney Kore merkezli Samsung Electronics, sendika ile yapılan görüşmelere devam edeceklerini açıkladı.

Bir sendika temsilcisi canlı yayınlanan basın toplantısında, “Şirketin işçileri ihmal etmesi karşısında grev ilan ediyoruz” dedi.

Samsung Electronics yönetimi bu yılın başından beri sendika ile ücretler konusunda görüşmeler yürütüyor.

Ancak şimdiye kadar iki taraf arasında anlaşma sağlanamadı.

Sendika, yüzde 6,5'lik bir ücret artışı ve şirketin kazancına endeksli bir ikramiye talep ediyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre şirket ise bu yıl yüzde 5,1 oranında zam önerdi.

7 Haziran'daki grevden Güney Kore'deki tüm şirket tesislerinin etkileneceğini söyleyen sendika, teknoloji devini hafta başında yapılan müzakerelerde bir uzlaşı planı getirmemekle suçladı.

Geçen hafta 2 binden fazla şirket çalışanı daha iyi bir ücret talebiyle eylem düzenlemişti.

Samsung Electronics dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve televizyon üreticisi.

Analistler, geniş çaplı bir grevin firmanın bilgisayar çipi üretimini ve küresel elektronik tedarik zincirlerini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Samsung Electronics, Güney Koreli aile holdingi Samsung Group'un en büyük birimi.

Samsung Group, 2020 yılına kadar sendikaların çalışanlarını temsil etmesine izin vermemesiyle biliniyordu. Şirket, başkanının piyasa manipülasyonu ve rüşvetten yargılanmasının ardından yoğun bir inceleme altına girdi.

Samsung Electronics'in hisseleri grev açıklamasının ardından Seul'de yaklaşık %2 düşüşle işlem gördü.

BBC

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