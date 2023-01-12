Rusya, uzayda mahsur kalan ekibi kurtaracak

Rusya'nın uzay aracı, sıvı kaçırdığı nedeniyle arızalandı. Normal şartlarda mart ayında Dünya'ya dönecek ekipte iki kozmonot ve bir astronot yer alıyor. Nasa, ilk önce Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile geri dönmeleri için görüşmeye başlamıştı. Fakat Roscosmos, ekibin geri dönüşü için uzaya gelecek ay yedek bir gemi yollayacak. Peki, NASA bu konu hakkında neler diyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Roscosmos, uzaydaki ekibin mahsur kalmadığını düşünmüyor

NASA ve Roscosmos, uzayda mahsur kalan astronot Frank Rubio, kozmonot Sergey Prokopyev ve kozmonot Dmitry Petelin'in geri dönmesi için bir uzay aracı gönderecek. Rusya'nın çalışmaları uzun süredir devam ediyordu. Bugün çıkan haberlere göre Roscosmos, 20 Şubat tarihinde Soyuz MS-23 adlı uzay aracını uluslararası uzay istasyonuna yollayacak.

Uzaydaki üç kişilik ekip, normalde mart ayında geri dönecekti. Bu nedenle Roscosmos ve NASA, ekibin mahsur kalmadığını ve hala zamanları olduğunu belirtiyor. Hatta Roscosmos, gönderecekleri uzay aracı için kurtarma aracı demek yerine yedek araç diye bahsetmeyi tercih ediyor.

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Öte yandan Elon Musk'ın kurduğu uzay şirketi SpaceX'in uzay aracı Crex Dragon da uzayda. Fakat bu araç şu anda acil bir durum yaşanması halinde bekletiliyor. Soyuz MS-23'ün uzaya gitmesi ve acil bir sorun yaşanmadığı sürece dönüş bu araçla gerçekleşecek. NASA ise Roscosmos'un uzaya gönderip ekibi geri getireceği kararını onaylıyor.

Roscosmos, ayrıca uzaydaki aracın neden arızalandığını araştırmaya devam ediyor. Birçok gözlemci, bu sorunun bir mikrometeorit çarpmasından dolayı gerçekleştiğini tahmin ediyor. Fakat bununla ilgili kesin olarak yapılmış bir açıklama yok. Ek olarak Roscosmos İnsanlı Uzay Uçuş Programları Yönetici Direktörü Sergey Krikalev, sızıntının nedeninin herhangi bir üretim hatası olmayacağını belirtiyor.

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