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Rusya, Google'a YouTube'daki video nedeniyle rekor para cezası kesti

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Moskova'da görülen davada mahkeme, YouTube'da Rus askerlerine yönelik bir videoya erişimin engellenmemesi sebebiyle Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Rusya'da mahkeme, YouTube'daki bir videoya erişimi engellemediği için Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.
Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. YouTube'da Rus askerlerine yönelik "teslim olma yöntemleri" içeren bir videoya erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığına hükmeden mahkeme, Google'a 3,8 milyon ruble para cezası uygulanmasına karar verdi. Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmiş, Rusya'da YouTube'a erişim de engellenmişti.

Rusya, Google'a YouTube'daki video nedeniyle rekor para cezası kesti
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
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