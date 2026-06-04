Rusya: Apple, gerekçe göstermeden MAX'a kısıtlama getirdi

ST. Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Apple şirketinin Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'a gerekçe göstermeden kısıtlama getirdiğini söyledi.

Şadayev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD merkezli Apple'ın, MAX uygulamasını App Store'dan kaldırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MAX'ın günlük kullanıcı sayısının 60 milyonu aştığını belirten Şadayev, kullanıcıların yaklaşık yüzde 25-30'unun iOS işletim sistemine sahip cihazlar kullandığını ifade etti.

Şadayev, "Apple, bu kararla iPhone ve iPad kullanan 20 milyondan fazla kullanıcının ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'a erişimini herhangi bir açıklama yapmadan sınırlandırdı." dedi.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla WhatsApp ve Telegram tümüyle engellenirken, geçen sene piyasaya sürülen yerli MAX uygulaması başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmıştı.