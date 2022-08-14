Rusya'da akıllı telefon pazarı büyüyor: Sektörde Çin etkisi!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş durumu, hiç kuşkusuz insanlık açısından oldukça endişe verici gelişmelere sahne oluyor. Öte yandan tüm dünya, Rusya'ya karşı tepkilerini göstermek için ambargo uyguluyor. Rusya'nın birçok alanda eli daraldı. Bu alanlardan birisi de akıllı telefon pazarı oldu. Ancak bu daralma, Xiaomi gibi Çinli akıllı telefon üreticilerine yaradı.

Xiaomi, Temmuz'da Rusya akıllı telefon pazarının yüzde 42'sini oluşturdu

Avrupa ve Amerikalı akıllı telefon üreticilerinin Rus pazarından çekilmesi, Çinli üreticiler için resmen bulunmaz bir fırsat özelliği taşıyor. Rus medyası Kommersant'ın MTS verilerine göre Rus pazarının hacmi Temmuz ayında oldukça genişledi. Bu genişlemeden en büyük payı Xiaomi aldı.

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Yapılan araştırmaya göre Xiaomi ve alt markası POCO, yüzde 42'lik payla pazarın liderliğini aldı. Listenin ikinci sırasında da Realme yer aldı. Şirket, yüzde 17 ile pazarda kendine yer buldu. Realme'yi yüzde 8,5 ile Samsung takip etti.

Savaş ortamından en iyi şekilde faydalanan markalardan birisi de Tecno oldu. Şirket, pazarda yüzde 7,5'lik bir dilim elde etti. Savaşın ilk aylarından beri Rusya'ya yeni ürünler göndermeyen Apple, yine de listede kendine yer buldu. Şirket, akıllı telefon pazarında yüzde 7 ile yer aldı.

Temmuz ayında yapılan satışlarda da yine Xiaomi liderliği bulunuyor. Bu ayda yapılan satışların yüzde 35'ini eline alan Xiaomi liderlik koltuğunda. Genel anlamda pazarda eriyen Apple, ilginç bir atılım göstererek yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı.

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