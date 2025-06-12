Roketsan, Endonezya ile Savunma İş Birliği Sözleşmesi İmzaladı

Roketsan, Endonezya ile Savunma İş Birliği Sözleşmesi İmzaladı
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Roketsan, Endonezya Savunma Bakanlığı'nın iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi entegrasyonu için Sefine Tersanesi ile sözleşme imzaladı. İmza töreni, Cakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarında gerçekleşti.

TÜRKİYE'nin roket, füze ve mühimmat teknolojileri firması Roketsan, Endonezya Savunma Bakanlığı'nın iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi entegrasyonu için Sefine Tersanesi ile sözleşme imzaladı. Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayi iş birliğini güçlendiren sözleşme için Indo Defence fuarında imza töreni düzenlendi.

11- 14 Haziran tarihleri arasında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenmekte olan Indo Defence fuarına son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz savunmasına yönelik birçok sistemiyle katılan Roketsan, fuarda önemli sözleşmeye daha imza attı. Roketsan ve Türkiye'nin önde gelen gemi inşa şirketlerinden Sefine Tersanesi, Endonezya Savunma Bakanlığının iki deniz platformuna ATMACA Silah Sistemi entegrasyonunu kapsayan sözleşmeye imza attı.

'TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYORUZ'

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu sözleşme, Sefine Tersanesi ile birlikte Endonezya'nın deniz savunmasının gücünü artırmak üzere yürüttüğümüz kararlı iş birliğini yansıtıyor. Bu iş birliği ile aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü ve uluslararası ortaklıklara olan bağlılığını da bir kez daha ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni proje ve iş birlikleri ile dost ve müttefik ülke Endonezya'nın kısa ve uzun vadeli savunma ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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