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Rekabet Kurulu haksız avantaj sağlandığı gerekçesiyle Google'a 2.6 milyar lira ceza verdi

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Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. Inc.ten oluşan ekonomik bütünlüğe 2.607.563.963,59-TL idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu ; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.ten oluşan ekonomik bütünlük (Google) ile ilgili yürüttüğü rekabet ihlali soruşturmasını tamamladı. Şirkete Rekabet Kanunu'nun 6'ncı maddesi ihlal ettiği gerekçesiyle 2.6 milyar lira idari para cezası verildi.

Kurul'dan yapılan açıklamada şirketin talep taraflı platform (DSP) hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu belirtilirken, "DSP hizmetleri pazarında hakimiyetine dayanarak kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine ilettiği iddiası bakımından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında ihlal tespit edilemediğine, dolayısıyla söz konusu ihlal türü açısından idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir" denildi.

HAKSIZ AVANTAJ CEZASI

Buna karşılık, reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi arz tarafı platform hizmetlerine haksız avantaj sağlandığına karar verilen Google'a 2 milyar 607 milyon 563 bin 963 lira idari para cezası verildi.

Etkin rekabet koşullarını sağlaması için şirkete 6 ay süre verilirken, bunların yerine getirilmemesi durumunda ise günlük idari para cezası uygulanacağına hükmedildi.

Rekabet Kurulu haksız avantaj sağlandığı gerekçesiyle Google'a 2.6 milyar lira ceza verdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıarabulucu avukat:

Nasıl tahsil edilecek miş ?

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